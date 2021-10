El públic i Valentino Rossi seran els grans protagonistes de la cita valenciana del motociclisme

Connect on Linked in

Es presenta el cartell de l’esdeveniment dedicat a Valentino Rossi, que correrà per última vegada en el mundial de motociclisme

S’ha fet un avançament del documental ‘Donde nacen los pilotos’ sobre l’escola Cuna de Campeones que fa més de 20 anys que forma centenars d’alumnes, molts d’ells mundialistes

El director general d’Esport, Josep Miquel Moya ha presentat al Circuit Ricardo Tormo el cartell del Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana que se celebrarà a Cheste els dies 12, 13 i 14 de novembre.

Moya ha explicat que “per fi el públic tornarà a les grades del Circuit Ricardo Tormo, seguint totes les mesures de seguretat sanitàries, però en un context molt millor. Ens permetrà acollir novament milers de persones aficionades a aquest esperat esdeveniment esportiu amb les grades plenes de vida, amb activitats entorn de les carreres i amb una capacitat enorme per a dinamitzar i donar a conéixer la nostra terra, focus d’atracció internacional perquè és la ‘Comunitat de l’Esport’”.

El nou vegades campió del món, Valentino Rossi és el protagonista del cartell de l’esdeveniment i ho serà del cap de setmana del Gran Premi “en una cita que es convertirà en homenatge al pilot italià, que s’acomiada ací, en el nostre circuit i a qui li hem dedicat el cartell”, apunta el director general d’Esport.

Josep Miquel Moya ha anunciat que el Circuit Ricardo Tormo rebrà el guardó al millor Gran Premi per quarta vegada en la seua història. El campionat del món de motociclisme ha concedit, a tots els circuits que van celebrar una prova el passat any, aquest premi en reconeixement a l’esforç realitzat per a tirar avant el mundial durant el més dur de la pandèmia.

Per la seua banda, el director general del Circuit, Gonzalo Gobert, ha recordat que el 25 d’octubre a les 12.00 del migdia es reactivarà la venda d’entrades per al Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana i que s’espera “que les grades presenten un gran aspecte, tota una alegria després de pràcticament dos anys sense a penes públic en els grans premis del mundial a Espanya”.

Els aficionats que van fer les seues reserves d’entrades a l’estiu tindran l’oportunitat de triar els seus seients des del 18 d’octubre fins al 25 d’octubre. A partir d’aquest dia podran triar el seu seient, però perdran la prioritat d’elecció que tenien.

Per la seua banda, els aficionats que ja tenen entrades perquè no van tornar les valedores per a 2020, no han de fer cap canvi. Les seues localitats seran vàlides directament amb el número de fila i seient que van triar el seu dia.

En la presentació també s’ha comptat amb diversos pilots valencians als quals l’afició podrà veure a la pista el cap de setmana del Gran Premi: Aron Canet i Héctor Garzó que competeixen en Moto2; i Jaume Masià i Carlos Tatay, que competeixen amb Moto3. Tots han explicat com afronten la recta final del mundial.

Documental ‘Donde nacen los pilotos’

Durant la presentació del cartell s’ha fet un avanç de la producció del documental ‘Donde nacen los pilotos’, una sèrie audiovisual de quatre capítols que s’estrenarà en DAZN i À Punt, i de la qual es farà també una projecció durant la setmana de celebració del Gran Premi.

La producció es basa en un compendi d’entrevistes a responsables, pilots consagrats, i alumnes que estan formant-se actualment a la Cuna de Campeones, l’escola de formació de pilots de la Generalitat per la qual durant més de 20 anys han passat centenars de xiques i xics de tot el món.