El Puig acull la Gala de clausura del VI Circuit Caixa Popular de l’Horta Nord

Els deu municipis de la Mancomunitat l’Horta Nord s’uneixen en una edició històrica del circuit

El passat divendres, El Puig de Santa Maria va ser l’escenari de la clausura del VI Circuit Caixa Popular de l’Horta Nord 2024, un esdeveniment que, per primera vegada, va comptar amb la participació dels deu municipis que conformen la Mancomunitat l’Horta Nord.

Aquesta edició històrica va reunir corredors, autoritats i representants de totes les localitats participants, consolidant el circuit com un referent de l’atletisme popular a la comarca.

La Mancomunitat l’Horta Nord, patrocinadora oficial del circuit, va destacar la importància d’aquest assoliment per a fomentar l’esport, la cohesió comarcal i els hàbits saludables. Fran López, president de la Mancomunitat, va expressar la seua satisfacció:

“És un orgull veure com hem aconseguit implicar tots els municipis mancomunats en aquest projecte. Aquest nivell de participació consolida el Circuit Caixa Popular com un referent de l’atletisme popular a la comarca”.

Un any d’atletisme per la comarca

Al llarg de l’any, el circuit va incloure onze carreres que van recórrer localitats com Puçol, Foios, Emperador, La Pobla de Farnals, Massalfassar, Albalat dels Sorells, Albuixech, El Puig de Santa Maria, Museros, Rafelbunyol i Massamagrell, oferint als corredors l’oportunitat de competir en diverses distàncies i entorns.

Durant la gala, es va anunciar la incorporació de Burjassot al VII Circuit Caixa Popular de l’Horta Nord, així com la possibilitat que nous municipis de la comarca s’adhereixen al projecte en pròximes edicions.

Reconeixements i premis

L’acte va concloure amb l’entrega de premis als guanyadors de les diferents categories, així com amb un reconeixement especial a tots els participants que han fet possible aquesta edició històrica.

Categoria Absoluta Femenina : 1r lloc : Aroa Sáez, del C.E. Pobla. 2n lloc : Yolanda González Fernández, de NLTT. 3r lloc : Luisa Masot Pastor, d’Albalat Entrena Atletisme.

: Categoria Absoluta Masculina : 1r lloc : Borja Capilla Portales, del Club d’Atletisme Gandia – Alpesa. 2n lloc : Javier Hernández Olmo, del TRT Meliana Tri-Running-Trail. 3r lloc : Héctor Esteban Silva, del Club d’Atletisme de Puçol.

Amb aquesta gala, es tanca una edició que ha marcat un abans i un després en la història del Circuit Caixa Popular de l’Horta Nord, amb el compromís de seguir treballant per l’atletisme i la cohesió entre els municipis de la comarca.