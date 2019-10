El Punt d’Aliments de Torrent disposa d’una nova furgoneta

Print This Post

L’Ajuntament de Torrent, a través del departament de Benestar Social, ha adquirit una furgoneta destinada al Punt d’Aliments i a l’àrea de Serveis Socials. D’aquesta manera, els treballadors i treballadores, voluntaris i voluntàries podran realitzar la seua labor diària de manera més senzilla. D’altra banda, l’Agrupació de Protecció Civil de Torrent compta amb un nou Desfibril·lador semiautomàtic (DESA), per aquest motiu es va realitzar el passat cap de setmana un curs acreditatiu per al correcte ús per part dels voluntaris i voluntàries.