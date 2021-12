El Punt d’Atenció a l’Emprenedor de la Mancomunitat de l’Horta Sud tramita 45.000 euros en subvencions a l’emprenedoria

Print This Post

El PAE de la Mancomunitat de l’Horta Sud va ajudar a un total de 15 persones emprenedores de la comarca a accedir a les ajudes a l’emprenedoria de la Generalitat Valenciana.

El Punt d’Atenció a l’Emprenedor de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud va tramitar 45.000 euros en subvencions a 15 emprenedors i emprenedores de la comarca en els últims mesos. L’oficina assisteix a les persones que decideixen emprendre, se’ls tramita el procés d’alta en el règim d’autònoms i se’ls assessora l’hora de sol·licitar les subvencions de la Generalitat Valenciana disponibles.



En funcionament des de gener de 2015 fruit del conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, el Punt d’Atenció a l’Emprenedor de la Mancomunitat de l’Horta Sud, està físicament situat en la seua seu de Torrent, carrer Cervantes, 19 i s’encarrega de facilitar de manera gratuïta la creació de noves empreses a través de la prestació de serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació, suport al finançament empresarial.



Durant els últims mesos, el Punt PAE de l’Horta Sud ha assistit a 15 persones emprenedores de la comarca, 8 dones i 7 homes, que han decidit posar en marxa una idea de negoci. Per sectors, l’immobiliari ha sigut el més nombrós amb 3 de les 15 empreses, seguit de les perruqueries i la compra, venda i reparació d’automòbils amb dos en tots dos casos.

Per localitats, Catarroja ha sigut el municipi que ha creat més empreses assistides pel Punt d’Atenció a l’Emprenedor de la Mancomunitat amb 4 dels 15 projectes. Les quanties de les subvencions gestionades per a cadascun dels projectes han variat entre els 2.500 de la menor fins als 3.500 euros de les més elevada.



La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz ha valorat “molt positivament” les dades que apunten a una recuperació de l’ànim emprenedor a la comarca. “Després d’una època d’incertesa provocada per la pandèmia, aquestes dades reflecteixen que a la comarca continua havent-hi persones valentes que volen muntar una empresa i generar economia per a l’Horta Sud. Animem a tots i totes les que estiguen pensant en una idea de negoci que vinguen al nostre punt PAE per a rebre tota la informació”, ha comentat.



Xarrades a Paiporta

L’Agent de Desenvolupament Comarcal i responsable del Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a de l’Horta Sud va participar la setmana passada en el taller d’ocupació “Endavant” celebrat a Paiporta en el qual es va informar de les possibilitats d’emprenedoria en sectors com el de l’atenció al client, l’atenció soci sanitària o la confecció de pàgines web.