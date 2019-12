El Punt de Trobada Familiar d’Alzira serà una realitat al llarg del 2020

Print This Post

L’alcalde, Diego Gómez, i la regidora d’Igualtat, Polítiques Inclusives i Vivenda, Marina Mir, s’han reunit este matí amb la directora general d’Infància i Adolescència, Rosa Molero, per tal de parlar sobre el Punt de Trobada Familiar.



Els punts de trobada familiar (PTF) són un recurs gratuït, universal i especialitzat, que s’ubica en un espai físic idoni i neutral, per a facilitar el compliment del règim de visites establit en situacions de crisi o ruptura familiar. Faciliten als menors el seu dret a relacionar-se amb els dos progenitors i/o altres parents i la seua seguretat en les relacions esmentades, mitjançant una intervenció temporal de caràcter psicològic, educatiu i jurídic, per part de professionals degudament formats. Actualment hi ha 16 PTF a tota la Comunitat Valenciana. Actualment els casos d’Alzira han de traslladar-se al PTF de Gandia.



Des de la direcció general s’ha impulsat un estudi per tal d’incrementar els PTF segons les quantitats de contenciosos, del nombre de població i dels desplaçaments que han de fer les famílies a cada partit judicial. S’ha arribat a la conclusió que cal la creació d’11 nous PTF. Un d’ells seria el d’Alzira, que recuperarà un servei que es va suprimir el 2012.



La Generalitat Valenciana serà l’encarregada de dotar el PTF de personal especialitzat, i serà l’Ajuntament el que ha d’habilitar el lloc idoni per a poder oferir este servei. Deuen ser uns locals que han de complir els requisits imprescindibles de salubritat, ventilació i il·luminació i deuran proporcionar als xiquets i les xiquetes un ambient normalitzat, agradable i còmode, a més de complir les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques establides a la legislació vigent.



La previsió de la directora general és que el nou PTF d’Alzira puga estar en marxa entre juliol i setembre de 2020. Segons declara l’alcalde, Diego Gómez, “el que ens ha comunicat Rosa Molero és una gran notícia per a la ciutat d’Alzira perquè el PTF és una reivindicació que hem fet des d’este equip de govern i des del Col·legi d’Advocats d’Alzira des que es va llevar el servei el 2012. De fet, el passat 27 de novembre, el Ple municipal va aprovar per unanimitat una moció que havia plantejat el Col·legi d’Advocats al respecte”.



L’alcalde ha continuat dient que “recuperar este servei és una manera de posar a les persones al centre de la política. Ara, des de l’Ajuntament, ens posarem en marxa per tal de buscar un lloc idoni que tinga un entorn amable i segur per als xiquets i xiquetes i les famílies”.