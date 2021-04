El punt de vacunació massiva de Xirivella inocularà 300 dosi cada hora durant els pròxims mesos

Connect on Linked in

La localitat es prepara per a rebre a la població citada per a vacunar-se a partir del pròxim dilluns

El pavelló poliesportiu Ramón Sáez de Xirivella es convertirà a partir del pròxim dilluns en un dels dos punts de vacunació massiva de la demarcació sanitària de l’Hospital General de València. Segons les previsions dels sanitaris, el punt de vacunació tindrà una capacitat d’inoculació de 300 dosi cada hora, la qual cosa suposa unes 3.600 vacunacions diàries. El procés s’allargarà durant els pròxims mesos en jornades de dotze hores de dilluns a diumenge i serà l’autoritat sanitària la que comunique a la ciutadania el dia i l’hora de vacunació.

L’Ajuntament està ultimant el dispositiu especial dissenyat per a l’ocasió. El pavelló tindrà una desena de punts de vacunació, amb itineraris d’entrada i eixida degudament senyalitzats. A més, s’estan instal·lant unes carpes en els exteriors del recinte per a les persones que estiguen esperant el seu torn.

De manera conjunta amb els tècnics i sanitaris de l’Hospital General, el personal municipal està treballant en tota la logística necessària. El pavelló també s’està adequant a les necessitats per a dur a terme d’una forma òptima tot el procés. Per a això s’han instal·lat nous punts de llum, sales d’espera post vacunació, banys, magatzems, zones de descans per al personal sanitari, s’han col·locat cadires, taules, tanques i s’ha reforçat la connexió 4G.

Davant la gran afluència de persones que passaran per Xirivella en els pròxims mesos, el consistori ha habilitat tres aparcaments en zones confrontants al pavelló amb capacitat per a 500 vehicles. A més, la Policia Local ha elaborat un pla de circulació de trànsit especial per a evitar la congestió en la zona. Així mateix, s’està instal·lant una senyalització especial en punts estratègics de la localitat per a facilitar l’arribada al punt de vacunació.

El dispositiu també inclou el reforçament de la seguretat en el pavelló i de la neteja i desinfecció, que es farà diàriament ateses les necessitats sanitàries.

“Xirivella serà referent d’esperança i solidadaridad per a desenes de milers de persones. El nostre futur col·lectiu depén de la vacuna i estic segur que la immensa majoria de la població comparteix aquesta visió”, assegura l’alcalde de Xirivella, Michel Montaner, que res més obtindre la confirmació per part de les autoritats sanitàries es va posar en contacte amb la resta de partits polítics i clubs esportius afectats. Referent a això, l’Ajuntament ha oferit als clubs instal·lacions alternatives perquè no vegen perjudicada la seua activitat. “Agraïsc la generositat i la comprensió dels representants dels clubs afectats. Sabem que tindre el pavelló ocupat suposarà un problema afegit per a ells, però ells també són conscients de la importància de la vacunació per a poder superar la pandèmia i han mostrat la seua col·laboració perquè totes les activitats es puguen dur a terme de la millor forma possible”, afirma Michel Montaner.

El punt de vacunació de Xirivella s’engloba dins de l’estratègia de la Generalitat Valenciana per a accelerar el procés d’immunització de la ciutadania, que arranca el dilluns en 70 punts repartits per tota la Comunitat Valenciana.