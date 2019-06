‘El Putxeret’ d’Almussafes presenta la Ruta de la Tapa 2019

Del 27 de juny al 4 de juliol, sis establiments hostalers de la localitat competiran amb un total de 24 tapes



La ciutadania, amb els seus vots, triarà el millor aperitiu i l’entitat sortejarà un val de 50 euros per a consumir en el negoci guanyador



Sis cafeteries, bars i restaurants participaran enguany en la VIII Ruta de la Tapa d’Almussafes. La iniciativa, impulsada pel Club Gastronòmic ‘El Putxeret’ en col·laboració amb l’Ajuntament de la població, se celebrarà del 27 de juny al 4 de juliol i durant aquestes huit jornades podran degustar-se un total de 24 tapes. Novament serà el públic el que elegisca mitjançant votació popular la tapa guanyadora d’aquesta edició. Entre totes les persones que aconseguisquen els sis segells dels sis establiments i entreguen l’imprés en les urnes habilitades per a això se sortejarà un val de 50 euros per a consumir en el restaurant guanyador de la millor tapa. Els premis s’entregaran el 17 de juny a les 20.30 hores en l’Àgora del parc Central.



Per huité any consecutiu, Almussafes tornarà a calfar motors per a l’inici oficial de les seues festes patronals amb la celebració de la seua Ruta de la Tapa, una activitat organitzada pel Club Gastronòmic ‘El Putxeret’ en col·laboració amb l’Ajuntament amb la qual es pretén fomentar la cultura de l’aperitiu i donar a conéixer l’oferta dels establiments hostalers situats en la població.



Enguany s’han adherit a la iniciativa sis establiments, els quals presentaran del dijous 27 de juny al dijous 4 de juliol un total de 24 tapes casolanes amb les quals intentaran convèncer als seus clients de la qualitat de les seues propostes per a alçar-se amb el premi a la Millor Tapa de 2019, un guardó que s’atorgarà per votació popular.



El preu de les tapes, que hauran d’estar anunciades en un lloc visible i se serviran durant les citades jornades almenys de 19 a 21 hores i també de 12 a 13.30 hores el dissabte i el diumenge, serà de 2,5 euros amb una beguda inclosa o de 1,5 euros cada tapa solta. En el cas de voler una cervesa de 1/3 el preu s’incrementarà en 0,5 euros.



Tal com s’estableix en les bases, el client que deguste tapes rebrà un segell per part de l’establiment participant en l’apartat de l’imprés habilitat per a això. Quant el client complete els sis segells dels sis locals podrà votar a la millor tapa del concurs depositant la papereta en alguna de les urnes disposades per a aquesta qüestió fins al 4 de juliol. L’endemà, l’organització recollirà aquestes urnes i realitzarà el recompte.



L’acte de lliurament de premis se celebrarà el dimecres 17 de juliol a les 20.30 hores en l’Àgora del parc Central, on es farà públic el nom de la tapa guanyadora i se sortejarà entre tots els impresos de votació un val de 50 euros per a gastar en l’establiment guanyador de la tapa per a la data que acorden conjuntament client i persona guanyadora. En la convocatòria també s’entregarà un diploma commemoratiu a cadascun dels bars i restaurants participants pel seu esforç i compromís amb la iniciativa.



En aquesta huitena edició del certamen, amb el qual també es busca plantejar un espai de trobada en els dies previs a les festes més destacades de l’any entre amics i familiars, podran visitar-se sis establiments per a degustar una àmplia selecció d’aperitius per a tots els gustos en els quals els xefs combinaran productes habituals en la cuina tradicional amb uns altres més innovadors.



Varietat de tapes

La Cafeteria del Centre Cultural presenta al concurs una pizza de verdures, un batut d’oreig amb muffins, un entrepà de pisto i llonganissa i pizza de york i formatge. Per part seua, el restaurant Días de Vino i Rosas aposta enguany per Llagostí Kataifi, Chistorra Piquillo, Hot Dog Sirasa i Bollo Fritura. Canasta Vegetal, Canasta de Ternera, Mocador Mixt i Crep de Dulce de Leche i Plàtan són les propostes de la cafeteria La Fonte d’Or.



També competirà el Forn i Pastisseria Rosa, que va ser l’establiment que va servir més tapes en 2018. Aquest local cuinarà Chivito’s, Vegguie Burguer, Roller Cuac i Cassoleta Bonafé. El toc més dolç el posarà la Orxateria Melchor amb Gelat de Torró de Pedra, Merenchoc, Gelat de Casalla i Gelat de Herbero. Finalment, el bar guanyador de la millor tapa en la passada edició, Els Rogets, intentarà revalidar el seu triomf amb Sardina en Llanda amb Creïlles Confitades, Gyoza Cruixent amb Allioli d’All Negre, Taco Coxinita de Cavall i Guacamole i Almussafes Vegà amb Sobrassada Vegetal, Tofu i Ceba.