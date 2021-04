El quadre d’Isabel Bru pintat per Sorolla arriba al Museu de Belles Arts de València

Connect on Linked in

Sorolla reuneix en aquesta tela la faceta del pintor retratista i la tècnica del pintor luminista

En breu s’exposarà en la col·lecció permanent del Museu

Isabel Bru va ser una famosa cantant de sarsuela que va treballar amb Ruperto Chapí, Carlos Arniches i Fernández Shaw

El Museu de Belles Arts de València disposa ja del retrat que el pintor Joaquim Sorolla va realitzar a la cantant de sarsuela Isabel Bru en 1904. Ha arribat procedent de Nova York, que és on ha estat aquests últims anys. El passat mes d’octubre va ser adquirit per la Generalitat a la casa de subhastes Christie’s.

El mestre de la llum va pintar el ‘Retrat de la tiple Isabel Bru’ quan l’artista estava en el zenit de la seua carrera. És un oli sobre tela amb unes dimensions de 193,1 × 96,5 cm, que mostra la cantant de cos sencer amb un vestit llarg de color aiguamarina i randa blanca, amb un escot ample, que deixa a la vista el seu coll esvelt i les arracades de diamants. A la mà esquerra llueix anells brillants, i la dreta, la recolza sobre una cadira guarnida amb un teixit blanc. És la posa d’una gran diva rebent el reconeixement del seu públic.

El quadre va romandre al saló de la casa de l’artista fins que va morir, en 1931, moment en què va passar a les mans de les seues germanes, les seues úniques hereues. Un particular va comprar la peça en 1940 i ha anat passant per col·leccionistes privats fins que va ser comprat pel Museu de Belles Arts de València. El quadre està datat i signat, i ha sigut publicat com a autògraf de Sorolla, entre altres persones, per Blanca Pons-Sorolla.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga ha mostrat la seua satisfacció per l’arribada d’aquesta “impressionant” obra de Joaquim Sorolla de la qual destaca “la singularitat, ja que no són freqüents els retrats a grandària natural”. Per a Amoraga, es tracta “d’una de les grans adquisicions per al Museu que molt prompte estarà a les sales perquè la ciutadania conega un poc més de la història artística d’aquesta ciutat”, ha indicat.

Per la seua banda, el director del Museu de Belles Arts, Pablo González Tornel, ha destacat que “aquest retrat no honra només el pintor, sinó que recupera la memòria d’una dona, Isabel Bru, que va tractar amb els intel·lectuals més rellevants de la seua època, com ara Jacinto Benavente o Ruperto Chapí, i la vida de la qual és un exemple de la lluita per la llibertat i la independència femenina a cavall entre els segles XIX i XX”.

“Amb aquesta obra ve a completar-se la ja per si mateix rica col·lecció d’obres de Joaquim Sorolla del Museu de Belles Arts de València. Juntament amb peces capitals com ara “Gropa valenciana” o “Figures de casaques jugant en un jardí”, el retrat d’Isabel Bru permetrà elaborar un discurs complet de les diferents facetes del meravellós pintor valencià”, ha afirmat González Tornel.

Isabel Bru

Nascuda a València en 1874, formava part d’una família d’artistes —son pare, Francesc Bru, era un eminent baríton— i des de xicoteta participava en els cors dels espectacles en què treballaven els seus pares. A l’edat de 13 anys va actuar com a primera tiple en substitució d’una cantant en la sarsuela ‘Cádiz’.

En 1894 va debutar al teatre Apolo de Madrid, on va cantar entre altres obres ‘La zarina’. Després va passar al teatre Eslava, on va triomfar amb ‘El tambor de granaderos’, les dues del compositor Ruperto Chapí, amb qui va treballar molt. També ho va fer amb Carlos Arniches, Carlos Fernández Shaw o Ricardo de la Vega. Entre la nòmina de sarsueles i sainets en què va participar, es troben ‘Las bravías’, ‘El alma del pueblo’, ‘La revoltosa’, ‘El puñao de Rosas’, ‘El tirador de las Palomas’ o ‘La fiesta de San Antón’.

Les cròniques de l’època la definien com una actriu de gran bellesa, amb temperament i còmica, que va saber exercir amb mestria els seus papers de perdonavides madrileny sense que es notaren els seus orígens valencians.

Als 33 anys es va retirar de l’escena i va viure a Madrid acompanyada de sa mare i de la seua germana fins que va morir, en 1931, amb 56 anys, després d’una llarga malaltia que va anar paralitzant-li el cos.

Gestions

Les gestions de la compra del quadre s’han tramitat des de la Direcció General de Cultura i Patrimoni i el transport ha sigut realitzat per una empresa internacional especialitzada en transport d’obres d’art.

‘Retrat de la tiple Isabel Bru’ va ser comprat en la casa de subhastes Christie’s per un import de 63.303 euros. El quadre va viatjar des de l’aeroport JFK de Nova York a Madrid en un vol de la companyia Iberia. Hui ha arribat al seu nou domicili al Museu de Belles Arts. La nova adquisició, una vegada siga supervisada pel departament de restauració, s’exposarà en la col·lecció permanent.–