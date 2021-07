El quiosc Paluzié ja està en funcionament

Connect on Linked in

L’edificació s’ha reformat per a complir amb la normativa d’accessibilitat i s’ha reobert per a donar servei als usuaris del recinte

Catarroja compta, des de fa unes setmanes, amb el servei de restauració al Parc de Paluzié. Aquest espai va rebre una important reforma per a complir amb la normativa d’accessibilitat i solucionar les necessitats que tenia l’edificació. Aquesta reforma ha tingut un pressupost de 30.000 euros i recentment s’ha posat en funcionament després d’un concurs entre les diferents empreses de restauració que s’havien presentat a gestionar l’espai.

El quiosc està enclavat en un dels pulmons verds de la localitat, el parc Paluzié que a més és una zona de gran trànsit per a la ciutadania. Al costat del mateix es troben els jocs infantils que prompte comptaran amb una important modificació. D’igual manera, en els voltants està situada la pista de skate la qual rebrà ajuda per a la seua autogestió per part de les persones usuàries d’aquesta. De fet, en aquest recinte, es realitzarà el 28 de juliol un taller participatiu de pintura mural, a més de la ubicació d’una senyalització vertical en diversos punts del skatepark amb les normes per a un correcte ús elaborades per les seues usuàries.

Finalment, recordar que dins dels treballs de renovació del parc s’han millorat els accesos a dos centres educatius del poble, el CEIP Paluzié i CEIP Jaume I. Totes dos infraestructures serviran per afavorir la mobilitat escolar segura i sostenible.