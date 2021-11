El ramader que va protestar muntat a cavall negocia amb la conselleria una solució satisfactòria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

AVA-ASAJA valora positivament la decisió del Consell perquè “permetre les pastures en el nostre territori és bo per a la ramaderia i per a la conservació de la muntanya”

Final feliç per al jove ramader Rubén Llata i els seus més de 290 cavalls. La conselleria d’Agricultura ha concedit una solució satisfactòria a aquest associat de AVA-ASAJA en prorrogar durant sis mesos més l’autorització de pastures a Tous i en facilitar les gestions oportunes per a traslladar posteriorment els animals a diferents punts de les províncies de València i Terol.

La pròpia consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, va presidir l’última reunió del seu equip tècnic amb el ramader per a desbloquejar uns tràmits sense els quals l’explotació s’haguera trobat en una situació il·legal a partir de l’any que ve. Rubén Llata obté així la seua principal reivindicació dies després que acudira a la Ciutat Administrativa Nou d’Octubre muntat a lloms d’un cavall per a registrar una sol·licitud de vaga de fam, que hauria començat demà 1 de desembre, a les portes de la conselleria.

Rubén Llata afirma que “està molt agraït a la conselleria d’Agricultura perquè té un termini de temps raonable, tant en termes d’administració burocràtica com de cura dels animals, per a poder continuar pasturant en llibertat els cavalls en el mateix paratge de Tous, on s’ha aprovat una reforestació postincendi, fins a accedir a llocs alternatius. El personal de la conselleria, que s’ha mostrat molt dialogant i comprensiu, entén que després d’aquesta pròrroga el meu bestiar pot complir una funció mediambiental molt important en altres pastures naturals i així ho afavorirà”.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) valora de manera positiva el treball de la conselleria d’Agricultura perquè “permetre les pastures en el nostre territori és bo per a la ramaderia i per a la conservació de les muntanyes, ja que els animals contribueixen a previndre incendis forestals i a fomentar la biodiversitat. Cada vegada queden menys ramaders i resulta fonamental que les administracions donen suport a un sector essencial per a tindre un medi rural viu”.