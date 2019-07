El rànquing de Xangai situa a la UPV entre les 100 millors del món en Ciència i Tecnologia d’Aliments, Biblioteconomia i Ciències Agrícoles

Print This Post

La Universitat Politècnica de València aconsegueix destacar en 21 matèries del total de 54 que analitza el Global Rànquing of Academic Subjects 2019, dependent del ARWU



En general, la UPV despunta en gran manera en l’àmbit de l’enginyeria, on aconsegueix posicionar-se entre les millors del món en un total de 14 camps



La Universitat Politècnica de València se situa en la posició 27 del món en Ciència i Tecnologia d’Aliments, segons l’últim rànquing elaborat per Xangai Rànquing Consultancy, que analitza les 500 millors universitats en un total de 54 matèries. Aquesta és la mateixa entitat que publica, des de 2003, el prestigiós Academic Ranquing of World Universities (ARWU), conegut simplement com a rànquing de Xangai.



A aquest excel·lent resultat, cal afegir altres dos assoliments excel·lents. I és que la UPV aconsegueix posicionar-se entre les millors del món en Biblioteconomia i Documentació (en el rang 51-75) i en Ciències Agrícoles (rang 76-100).



Per a l’elaboració d’aquest rànquing, s’han tingut en compte la producció universitària, la qualitat, la col·laboració, el reconeixement acadèmic i l’impacte dels articles científics internacionals en el període 2013-2017, és a dir, nombre d’investigadors i investigadores altament citats, nombre de treballs científics en revistes indexades o la producció científica per càpita, entre altres.



Les enginyeries de la UPV, entre les millors del món En general, la UPV destaca en gran manera en l’àmbit de l’enginyeria, on aconsegueix situar-se entre les millors del món en un total de 14 camps científics, pràcticament la totalitat de les titulacions que imparteix. A més, millora els seus resultats globals respecte a les edicions anteriors de 2017 i 2018.

En concret, la UPV es posiciona en el rang 101-150 en Enginyeria de Telecomunicacions; Enginyeria Química, i Recursos Hídrics, i destaca entre les 200 millors en altres cinc disciplines: Enginyeria Mecànica; Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica; Ciència i Tecnologia Instrumental; Enginyeria Civil, i Ciència i Tecnologia del Transport.



Finalment, cinc matèries de la UPV apareixen en el rang 201-300 (Matemàtiques; Química; Informàtica; Enginyeria de l’Energia; i Gestió); tres en el rang 301-400 (Enginyeria Elèctrica i Electrònica; Ciència dels Materials, i Administració i Direcció d’Empreses) i altres dues en el tram final, de les 401-500 (Biotecnologia, i Educació).



Consolidant-se en els diferents rànquings Cal recordar que, fa tan sols uns dies, el THE Europe Teaching Rànquings 2019 va situar a la UPV entre les 75 de les millors institucions europees d’educació superior en docència. Ja llavors, el rector Francisco Mora es va mostrar molt satisfet amb el resultat.



“És un mèrit grandíssim de la nostra comunitat universitària, de totes les professores i professors, estudiants, personal d’administració i serveis. La seua labor diària fa que ens anem consolidant en els diferents rànquings”, va assenyalar Mora.