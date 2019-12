El receptari «Arrossària» recull la tradició i innovació de la cuina de Cullera

Print This Post

L’ajuntament col·labora en l’edició del primer llibre del xef cullerenc Juan Giner Albiach



La tradició arrossera i la innovació culinària compten des d’ara amb un nou receptari. «Arrossària. La tradició i avantguarda de l’arròs a Cullera», de Juan Giner Albiach, es va presentar este dissabte en un Auditori Municipal ple de gom a gom, una cita a la qual no van fallar personalitats del món de la gastronomia local i valenciana que no van voler perdre’s el debut com a autor del xef cullerenc.



L’edició compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cullera en una aposta del consistori per posar en valor el patrimoni gastronòmic de la ciutat. Tal com va assenyalar l’alcalde i diputat provincial de Turisme, Jordi Mayor, durant la posada de llarg del llibre «els nostres hostalers són prescriptors de felicitat, i este llibre és un compendi del bon fer en eixe sentit d’una figura com Juan Giner, qui és ja tot un referent de la cuina valenciana».



Al llarg de les seues elaborades pàgines, Albiach presenta més de 80 receptes, entre pròpies i tradicionals, en el que s’erigix com un compendi gastronòmic que dóna bon compte de la versatilitat de l’arròs, plasmada en la tradició arrossera cullerenca i la innovació que xefs com el mateix Albiach han estat capaços d’implementar.



Arrossos amb tradició, vegetals, de la mar, de la terra i la mar al seu torn, amb ocell, amb carn, d’avantguarda i fins i tot aperitius i postres amb arròs completen un llibre que porta l’empremta d’un dels cuiners que s’obrin pas en el panorama culinari com un dels més destacats defensors de la cuina autòctona.



Albiach ha comptat amb un equip de nivell per a llançar-se al mercat editorial. La ploma del periodista Emili Piera, la visió del fotògraf Nico Martínez i l’experiència de l’editor mallorquí Miquel Àngel Adrover han donat com a resultat una cuidada obra que fa la boca aigua amb només fullejar-la.



«Cullera és ara com ara una de les capitals gastronòmiques de la Comunitat Valenciana gràcies al nivell de la seua cuina i els seus professionals», destaca Mayor, qui posa de valor que una de les claus d’este èxit «ha sigut l’aposta pel producte de proximitat, com fa Juan Giner en este llibre».



«Pocs s’atrevixen a tindre cura de la tradició com ell ho fa i, al mateix temps, plantejar arrossos amb coco o xufa. Juan és un pioner en l’elaboració d’arrossos innovadors i això és marca Cullera», destaca el primer edil.



El llibre ha eixit a la venda per valor de 30 euros l’exemplar i pot adquirir-se a través d’internet i en els restaurants de Juan Giner —Eliana Albiach, Playa Blanca i Mediterráneo.



Des d’un arròs carnaroli cremós amb taronja navelina i germinats d’alfals fins a un típic arròs bomba al forn tradicional, «Arrossària» és des de hui un nou receptari de culte.