El reconegut periodista Lluc Avellán dirigeix un documental per celebrar el primer quart de segle del institut Els Évols de l’Alcúdia

L’Institut d’Educació Secuendaria Els Évols de l’Alcúdia celebra este any el seu 25 aniversari. Una ocasió molt especial per rememorar el que ha sigut aquest primer quart de segle d’existència. Una trajectòria que ha tingut una evolució desde un caràcter més tradicional de centre cap a la seua internacionalització, sumant-se a iniciatives i projectes com l’ERASMUS+ de la Unió Europea.

Per este motiu, s’ha realitzat un documental amb testimonis de l’alumnat, antics alumnes, del professorat i de l’antic professorat. Un audiovisual que ret homenatge als centenars i centenars de persones que han deixat la seua emprenta en Els Évols a la vegada que s’han contagiat dels valors i esperit del centre.

Una formació plural, diversa i participativa que no només s’ha centrat en transmetre coneixements reglats, sino que ha procurat crear persones, des del civisme, la tolerància i el respecte als demés i el cooperativisme entre éssers humans.

El documental ha estat realitzat pel periodista Lluc Avellán, CEO de Tot Arriba Films. Una empresa que porta també una llarga trajectòria d’èxits i que es dedica tant al videocorporativisme i el documentalisme com al videobooking de bodes, concerts, espectacles i altres esdeveniments.

Sense dubtes aquest documental és una extraordinària manera de celebrar les bodes de plata del IES Els Évols, centrant-se en el més important que té una institució educativa de tal nivell, es a dir, les persones.