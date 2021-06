El rector de l’església de Sant Cristòfor Màrtir de Picassent, Vicent Cardona es jubila

Connect on Linked in

L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, ha rebut els dos preveres al despatx de l’alcaldia. Per una banda, per agrair a mossén Cardona tota la tasca desenvolupada a Picassent durant tots estos anys i per altra banda, per donar-li la benvinguda a mossèn Joan i animar-lo a continuar amb la tasca pastoral del seu antecessor

Vicent Cardona va nàixer a Llombai, a la Ribera Alta i va ser ordenat sacerdot l’any 1969. Durant els seus 52 anys de ministeri sacerdotal, és l’any 2008 quan arriba a Picassent, concretament a la parròquia de Sant Cristòfor Màrtir on es fa càrrec, també com a consiliari, de les Escoles Parroquials. Després de 13 anys de servei sacerdotal al municipi, ha arribat el moment de la seua jubilació.

Al setembre de 2019 va celebrar a Picassent els seus 50 anys com a sacerdot i la Junta Directiva de la Confraria de la Mare de Déu de Vallivana el va nomenar confrare d’Honor i li va imposar la medalla d’Or de la mateixa.

Enguany, arribada la seua jubilació, li passa el relleu en el ministeri sacerdotal a Joan Tomàs, natural de Cocentaina i qui durant les pròximes setmanes entrarà com a rector titular de la parròquia de Sant Cristòfor Màrtir.