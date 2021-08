El regidor Àlex Fuentes, nou cap de gabinet de l’Alcaldia d’Almussafes

Connect on Linked in

En incorporar-se al règim de dedicació exclusiva, el consistori s’estalviarà les indemnitzacions que rebia fins ara per assistència als òrgans col·legiats



L’edil assumeix el càrrec en substitució de la fins ara secretaria d’Alcaldia, que abandona el lloc de manera voluntària per a afrontar nous projectes

El passat dimarts 3 d’agost, el regidor de Cultura, Comerç i Mercat de l’Ajuntament d’Almussafes, Àlex Fuentes Valero, va iniciar la seua marxa com a nou cap de gabinet de l’Alcaldia de la localitat. Entre altres, l’edil assumirà les funcions de qui abans ostentava el càrrec de responsable de la Secretaria d’Alcaldia, qui va deixar el lloc recentment de manera voluntària per a afrontar nous objectius laborals. D’aquesta manera, a partir d’ara serà ell qui s’encarregue de les tasques associades a aquest càrrec, com la coordinació entre les diferents delegacions, l’atenció a la ciutadania, la gestió de l’agenda de l’equip de govern municipal o el desenvolupament d’assumptes de caràcter administratiu.



Fuentes ha accedit a aquesta plaça mitjançant un contracte de personal eventual, passant al règim de dedicació exclusiva. En aquest sentit, des de l’executiu local destaquen que, malgrat que el seu salari serà el mateix que el de la seua antecessora, es redueix la massa salarial del conjunt de la corporació municipal, atés que a partir d’ara el regidor deixarà de percebre les indemnitzacions per la seua assistència als diferents òrgans col·legiats dels quals forma part, com els plenaris o la junta de delegats.



El regidor, qui agraeix la confiança que l’alcalde, Toni González, ha depositat en ell, afirma que assumeix “el repte amb enorme responsabilitat i il·lusió, plenament conscient que l’objectiu és servir de la millor manera possible a la ciutadania almussafenya, que és per la qual treballem a l’Ajuntament”.



Per part seua, el president de l’executiu municipal apunta que Fuentes “és de la meua total confiança i té el suficient coneixement de l’administració local per a ocupar-se amb solvència d’aquesta mena de tasques, una cosa fonamental per al perfecte engranatge que requereix la institució”. Així mateix, González agraeix la dedicació i el treball realitzat per la seua predecessora.