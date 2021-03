Connect on Linked in

Fuset destaca que amb els 149 nous punts d’accés a pobles i biblioteques de barri València és ja la gran ciutat de l’Estat amb major implantació d’esta xarxa europea que permet una velocitat de connexió 100 vegades major.

El regidor d’Agenda Digital de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha explicat que “des d’esta setmana València compta amb 149 nous punts d’accés a la xarxa pública gratuïta d’internet d’alta velocitat Wifi4EU, que permet a ciutadania i visitants navegar a velocitats fins a més de 100 vegades majors que les de les xarxes públiques habituals”. Amb els nous punts, ubicats en dependències municipals, biblioteques dels barris i espais i places dels pobles de València ja són 296 punts d’esta xarxa europea que començà a implantar-se en octubre al cap i casal.

L’edil ha recordat que, més enllà d’adquirir 10 equips amb ajuda econòmica de la Unió Europea, participar d’esta iniciativa digital comunitària permet a l’Ajuntament multiplicar per 117 les velocitats que les xarxes públiques municipals poden oferir en el marc actual de les telecomunicacions fins i tot aprofitant la xarxa pròpia preexistent o ampliant-la. “Una aposta estratègica que ens ha permès en menys de sis mesos ser la gran ciutat amb més punts d’esta xarxa en tot l’Estat i actuar per combatre la bretxa digital als barris”, ha afirmat.

Els 149 nous punts de connexió es distribuiran per diferents espais municipals, reforçant les oficines de l’Ajuntament i Tabacalera amb major presència ciutadana, així com les diferents juntes de districte però també als barris de València ja que 45 d’estos nous equips connectats a WIFI4EU s’ubicaran en 30 biblioteques municipals repartides per tota la geografia de la ciutat.

El wifi gratuït també arribarà per primera vegada als pobles de València gràcies al fet que WIFI4EU s’implementarà amb 58 equips nous dels 17 nuclis aprofitant la seua instal·lació fruït de la participació veïnal en els pressupostos participatius de DecidimVLC. En estes zones, les antenes ubicades tant en espais interiors com a l’aire lliure, proporcionaran la major velocitat disponible segons la connectivitat proporcionada per les empreses de telecomunicacions en cada zona. En este sentit, Fuset ha recordat que “des de l’Ajuntament continuem donant màxim suport a la reivindicació veïnal, en un front comú amb altres administracions, per tal que la fibra òptica arribe al 100 % del territori com més prompte millor”.

La regidora de Pobles, Lucía Beamud, per la seua part ha destacat que “este projecte fa palesa una vegada més la voluntat d’este ajuntament i de l’equip de govern de Joan Ribó de donar servicis i eliminar d’una vegada per totes la diferència de ciutadania, de primera i de segona, que es va implementar en el passat i que, d’alguna manera, discriminava a tota la perifèria i també als Pobles de València; ara, amb estes actuacions, fem de la ciutadania dels pobles, una ciutadania de primera”.

Fuset ha explicat que la ubicació de tots estos punts es pot consultar als mapes d’Agenda Digital del Geoportal i ha avançat que una vegada consolidada la xarxa actual l’Ajuntament de València continuarà eixamplant-la a més espais i barris de la ciutat amb la transformació de nous punts i la instal·lació de nous equips. L’objectiu, ha afegit, és “afavorir que a València internet siga un dret per a totes i tots, sense barreres econòmiques, i des d’una perspectiva de Smart City humana i connectada”.