El regidor de Control Administratiu, Carlos Galiana, ha donat a conéixer els resultats del Baròmetre Municipal dedicat a la pandèmia

«Els valencians i les valencianes aproven la gestió del govern municipal durant la Covid-19». El delegat de Control Administratiu, Carlos Galiana, ha informat este matí sobre el Baròmetre Municipal que s’ha realitzat, dedicat en exclusiva a la crisi i a la gestió de la pandèmia, sobre un total de 1.150 enquestes a la ciutat de València.



«Els valencians i les valencianes donen aprovat també a la gestió durant la crisi realitzada per la Generalitat, pel Govern central i per l’OMS, Organització Mundial de la Salut», ha afegit el regidor. «Per contra, l’actuació dels partits d’oposició, Partit Popular, Ciutadans i Vox, suspenen la seua gestió en les tres administracions, i tampoc la Unió Europea arriba a l’aprovat per part dels valencians i les valencianes», ha afegit l’edil.



Este últim baròmetre municipal és la primera part d’una tanda de dues sèries d’enquestes (la següent es realitzarà pròximament) dedicades als diferents aspectes relacionats amb la COVID-19. Les 1.150 entrevistes s’han efectuat de manera telefònica, a través tant de dispositius mòbils com fixos, per la qual cosa únicament es disposa d’informació de la ciutat en el seu conjunt, no per districtes. El conjunt de les persones entrevistades ha sigut aleatori per quotes de sexe, edat i tipus de llar.



Les enquestes es van realitzar entre el 27 d’abril i el 7 de maig de 2020. «És important tindre en compte estes dates –ha matisat Carlos Galiana- perquè, per exemple, les obres de la plaça de l’Ajuntament van començar el 4 de maig». El qüestionari ha versat sobre aspectes com les característiques dels habitatges de la ciutat (metres quadrats de superfície, si tenien o no balcons o quanta gent compartia l’habitatge…) «per a conéixer la preparació de la ciutat davant una pandèmia com l’actual», ha explicat el delegat. També s’ha preguntat a la ciutadania sobre la dimensió sanitària, sobre les mesures higièniques adoptades davant els casos de Covid- 19.



Les respostes reflecteixen que «en un 5,5% dels habitatges de la nostra ciutat hi havia algun cas de contagi». Quant al contacte social i els hàbits adquirits, i sobre la dimensió econòmica i laboral de la crisi, els resultats assenyalen que un 13% de la població ha demanat algun tipus d’ajuda i, d’ells, el 60% ha sigut un ERTE. A més, eixe 13% que demana ajuda, ho fa més a les instàncies de l’Ajuntament que a les de la Generalitat.



EXCEL·LENT PER A LA SANITAT I ELS SERVEIS PÚBLICS



Quant a la informació, els mitjans de comunicació i la gestió política, i sobre l’actuació dels diferents actors de la crisi sanitària, el regidor Carlos Galiana ha destacat l’aprovat que aconsegueixen tots els àmbits. «I destaquen especialment les notes que la ciutadania atorga als treballadors dels sectors bàsics (com a neteja comerç, proveïment i transport) i a la sanitat pública», ha subratllat Galiana. La nota per als treballadors públics dels sectors bàsics és un 9,5, i la de la sanitat, un 9,1, mentre que en la part baixa de la tabla de la consideració ciutadana en esta enquesta, encara que amb un aprovat, estan els bancs i les organitzacions empresarials (amb un 5,3 de nota) i els sindicats (amb un 5,2).



També s’ha preguntat a la ciutadania respecte a les mesures polítiques preses durant estos dies. Els valencians i valencianes han donat un aprovat a totes elles, i destaca el 7,5 de nota mitjana que atorguen al confinament i a les restriccions de la mobilitat de les persones, així com a les ajudes socials (5,9) i a les ajudes laborals (5,7).



Finalment, el regidor ha destacat la valoració del govern municipal per part de la ciutadania, «que no ha variat respecte a la de desembre de 2019, i se situa en un 5,5». Per la seua banda, el Govern de la Generalitat obté un 5,7 i el Govern central un 5,1. L’oposició no arriba al límit de l’aprovat, i es queda amb un 4 a la ciutat, un 4,1 en la Generalitat, i un 3,6 en la resta de l’Estat.



L’última qüestió que ha comentat el delegat de Gestió Administrativa ha sigut la referida al període de temps que els valencians i les valencianes consideren que serà necessari per a recuperar-nos econòmicamet i socialment d’esta crisi, i que segons els resultats de l’enquesta serà entre 2 i 3 anys. Tota la informació ha sigut remesa als diferents grups polítics municipals, i es penjarà en la pàgina web municipal (secció Estadística).