El nou bitllet digital “és més segur” i permet viatjar en els autobusos de l’EMT pel mateix preu (1,50 euros) durant una hora i sense límit de transbords

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha presentat hui en roda de premsa l’aplicació ‘EMTicket’, totalment gratuïta i pionera a Espanya, de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) amb la qual els valencians i valencianes podran comprar des dels seus dispositius mòbils els nous bitllets senzills digitals “d’una manera més segura”. Uns bitllets que Grezzi ha especificat que pel mateix preu (1,50 euros) la ciutadania podrà viatjar en els autobusos públics durant una hora i sense limitació de transbords. Un projecte que sorgix amb el suport de Masabi, BBVA i Mastercard per a oferir “una nova manera de viatjar més còmoda, eficient i segura, adaptada completament a les noves necessitats generades per la COVID-19”. “L’EMT una vegada més és capdavantera a donar resposta a les necessitats de la ciutadania i ampliar els servicis que oferim”, ha assenyalat Grezzi.



L’aplicació per a dispositius mòbils ‘EMTicket’ es llançarà este divendres i es podrà descarregar de manera gratuïta en els telèfons mòbils, la disponibilitat de la qual en tendes deprendrà d’Android i Apple. El preu del bitllet es manté a 1,50 euros amb l’avantatge que serà vàlid durant 60 minuts sense límit de transbords. En cada transacció l’usuari o usuària podrà comprar fins a 10 bitllets senzills i acumular fins a 20 bitllets en la cartera del seu dispositiu mòbil, amb un període de validesa de 60 dies. La transformació del bitllet senzill a la seua versió digital permet que el servici ofert siga “més ecològic amb el medi ambient” i “més segur” respecte al coronavirus. Un projecte que Grezzi ha remarcat que “és pioner a Espanya”, ja que a diferència d’altres ciutats com Madrid o Barcelona “el bitllet no s’ha de validar en l’autobús, sinó quan es compra en l’aplicació”.



“L’explosió de la pandèmia va provocar que pràcticament totes les empreses de transport prescindiren del pagament en efectiu per a prevenir els contagis. A partir d’este moment, nosaltres ens plantegem de quina manera podíem treballar per a reconduir el servici. Finalment hem arribat a esta solució interessant, avançada, tecnològica, i a més amb el sector privat amb empreses capdavanteres”, ha explicat Grezzi. “Este projecte permet avançar cap a la construcció d’un sistema de transport innovador i de qualitat, que permet a valencians i valencianes i a turistes moure’s en transport públic amb més comoditat”, ha incidit Grezzi, qui ha posat en valor que l’aplicació de l’EMT “proporciona més opcions per a viatjar amb autobús, ajudant a reduir el temps d’espera en les parades i millorant la velocitat comercial dels nostres autobusos”.



FUNCIONAMENT DE L’APLICACIÓ



Pel procés de compra cal accedir a l’aplicació, associar una targeta bancària, i anar a la secció “Comprar bitllets”. En la mateixa seleccionar “Bitllet Senzill” – que com s’ha explicat anteriorment es pot adquirir fins a 10 en una transacció – i adquirir-ho, una vegada fet el bitllet es guardarà automàticament en la cartera de bitllets de l’usuari o usuària, qui haurà d’activar-lo per a poder pujar a l’autobús corresponent. Una vegada activat, el bitllet es transforma en una pantalla dinàmica que mostra una banda de colors que va canviant, així com la data i l’hora, indicant que es troba actiu i quant temps d’ús li queda. Amb este mecanisme el que es perseguix és que el viatger o viatgera puga comprovar en tot moment el temps que li queda dels 60 minuts i, sobretot, evitar fraus ja que l’inspector de l’EMT ha de veure com la banda de colors es va movent.



Pel que fa a la validació dels bitllets digitals, cal remarcar que es realitza sense cap mena de contacte. La persona usuària únicament haurà de mostrar la pantalla amb el bitllet actiu al conductor o conductora quan l’accés per la porta davantera torne a estar permès, la qual cosa ocorrerà tal com ha avançat Grezzi “en les pròximes setmanes, quan incorporem totes les mampares de protecció en la nostra flota”. Mentre que l’accés prosseguisca per la porta central o durant una inspecció rutinària, s’ensenyarà el bitllet al personal de l’EMT.



BENEFICIS ‘EMTicket’



El gran avantatge de la nova aplicació és que durant un període d’una hora el bitllet estarà actiu i els viatgers i les viatgeres podran realitzar tots els transbords que requereixen. En este sentit, el regidor de Mobilitat Sostenible ha remarcat que “amb la possibilitat de transbordar amb el bitllet senzill, EMT dóna resposta a una de les peticions més realitzades per les persones usuàries. És un avanç, un servici addicional que donem a la ciutadania i que ens demandava des de fa força temps”.



Un altre dels beneficis de ‘EMTicket’ és que puga usar-se sense necessitat de tenir cobertura o senyal wi-fi, ja que la connexió només és necessària en el procés de compra. No obstant això, cal recordar que tota la flota d’autobusos de l’EMT posseeix wi-fi gratuït, facilitant així l’ús de l’aplicació. La plataforma, creada per Masabi, ja s’utilitza en operadors de tot el món, com l’Autoritat Metropolitana de Transports de Nova York o la Thames Clippers a Londres, entre altres. “Este projecte mostra com les entitats privades i públiques poden millorar el servici que l’Ajuntament de València, a través de l’EMT, presta a la ciutadania”, ha assenyalat Grezzi.



Per la seua part, el director regional de BBVA, Carlos Rodríguez Escudero, ha apuntat que “en BBVA som una entitat líder en solucions de mitjans de pagament i ‘Mobile ticketing’ i per això quan EMT al costat de Masabi i Mastercard ens van proposar poder participar en el projecte l’assumim des del nostre compromís amb la ciutat de València de posar a la disposició dels valencians i les valencianes totes les oportunitats que les noves tecnologies ofereixen per a fer el seu dia a dia més senzill i segur”.



SENSE PAGAMENT EN EFECTIU PER LA COVID-19



El passat 13 de març, amb motiu de la pandèmia per la COVID-19, es va eliminar el pagament en efectiu per a reduir el risc de contagi. Per això, la implantació del bitllet senzill digital en l’autobús ha agafat rellevància amb les noves necessitats generades per la pandèmia. Una mesura que, al costat d’altres com el reforç de la desinfecció diària dels vehicles o la instal·lació de mampares de protecció en l’àrea de conducció, “garanteixen que l’autobús continue sent un espai segur”, tal com ha matisat Grezzi.



El director-gerent de l’EMT, Josep Enric García Alemany, ha indicat que “la crisi provocada per la COVID-19 ha generat un nou escenari en l’ús i accés a l’autobús. És un bon moment per a aprofitar esta oportunitat, fer un pas endavant i millorar el servici amb avanços tecnològics que permeten situar a EMT València a l’avantguarda”. Un projecte que prosseguirà a la fi d’any amb la renovació de la infraestructura de venda de bitllets, com les màquines validadoras, per a millorar el sistema i introduir noves tecnologies de pagament.



L’EMT avança d’esta manera en el compliment del Pla de Reconstrucció, ratificat pel Ple municipal, que constreny a instaurar mecanismes de pagament amb els quals s’evite qualsevol contacte personal. “No podem baixar la guàrdia. Hem d’aprendre d’esta crisi i eixir millors, oferint un millor servici d’EMT, més segur per a tots i totes”, ha conclòs Grezzi.



CAMPANYA INFORMATIVA



El consistori valencià realitzarà una “potent” campanya informativa per a donar a conèixer una aplicació que Grezzi augura que “serà un èxit” i les accions principals del qual seran: la repartició de 65.000 fullets informatius que compten amb un “ film de laminació antibacteriana”; una campanya informativa a la ciutadania en 5 llocs estratègics de la ciutat; la difusió en xarxes socials; la retolació exterior en 30 autobusos i vinils a l’interior de 25 busos de les línies 95, 24, 25, 92 i 4; així com la retolació integral en marquesines; 70 cares d’opis amb diferents missatges en les marquesines; i cartells informatius en aquestes, entre altres.