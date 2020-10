El Regidor de Sanitat de Sueca, José Miguel Giménez, dimiteix del seu càrrec per jubilació

El regidor de Sanitat, José Miguel Giménez, va anunciar ahir a la vesprada la seua dimissió en la sessió ordinària del Ple. Després de 16 mesos en el càrrec, Giménez ha decidit abandonar la seua acta de regidor en complir-se, en este mes d’octubre, la seua jubilació per edat. “És el moment de deixar pas a altres persones a les quals els desitge una legislatura molt profitosa. Han sigut 16 mesos en què m’he sentit molt a gust treballant amb els meus companys. Ha sigut un plaer i un honor treballar durant tot este temps per Sueca, especialment en unes circumstàncies tan complicades a causa de la pandèmia. Cal lluitar per la ciutadania i estar en tot moment, com així he intentat fer”, ha explicat Giménez. “Com a alcalde de Sueca, vull agrair-li tot el treball que ha desenvolupat en este principi de legislatura tan complicat per a tots nosaltres amb el greu problema de la pandèmia, que ens ha provocat una situació extrema. Ell, com a responsable de l’àrea de Sanitat, ha sigut una persona que s’ha desviscut per intentar, des de les nostres competències, i amb els nostres recursos, treballar a fons perquè Sueca poguera romandre el més asèptica possible i amb la situació controlada, a fi d’evitar els contagis que es pogueren donar”, ha afirmat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui també ha volgut desitjar-li “en esta nova etapa de la seua vida, molta salut. Sap que les portes de l’Ajuntament sempre les tindrà obertes per a qualsevol aportació que vulga fer-nos que, de segur, serà beneficiosa per a Sueca”.



Les competències del ja ex regidor seran assumides per alcaldia fins que es faça efectiu el nomenament del regidor que li substituirà, previst per al ple del mes de novembre.