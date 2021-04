El regidor de turisme de València Emiliano García participa en el primer Fòrum Nacional d’Hostaleria

Connect on Linked in

El regidor de Turisme i Internacionalització de l’Ajuntament de València, Emiliano García, ha participat este dilluns en la primera edició del Fòrum Nacional d’Hostaleria, organitzat per Hostaleria d’Espanya. Un esdeveniment híbrid celebrat a Màlaga en el qual experts del sector han reflexionat i debatut sobre les necessitats i reptes als quals s’enfronta el sector després de la pandèmia.

Emiliano García, president de Visit València, fundació que ostenta la vicepresidència de Saborea Espanya, ha intervingut en el bloc “La gastronomia i l’oci nocturn com a productes turístics de futur”, en el qual ha incidit en els valors que, segons ha dit, “ens posicionaran en una situació d’avantatge competitiu: apostar per ser destinacions sostenibles, saludables i segures”.

“La sostenibilitat s’ha convertit en un pilar bàsic de la gestió de les destinacions. Hem de tindre clar que la recuperació de l’activitat turística serà sostenible o no serà. La gastronomia serà sostenible o no serà. L’oci nocturn serà sostenible o no serà”, ha recalcat. “S volem competir amb altres destinacions, cada vegada més en qualitat i no en preu, cal millorar la qualitat de l’ocupació, l’excel·lència, l’ètica, la gestió del talent, la professionalització, la digitalització i la innovació”, ha afegit.

L’edil també ha destacat la importància de “desenvolupar un relat autèntic i creïble sobre la gastronomia local com a patrimoni cultural: cuina autòctona i tradicional, qualitat de la matèria primera, denominacions d’origen i talent dels nostres xefs.”

El fòrum s’ha celebrat dies després que es coneguera que València serà enguany la seu de la gala de la Guia Michelin, elecció que, segons els organitzadors, s’ha basat en “el patrimoni gastronòmic, la personalitat culinària pròpia i la variada oferta de tota la cuina valenciana”. Una notícia que ha sigut rebuda com “un reconeixement a la cuina de la nostra Comunitat, que representa un estil de vida, identitat i tradició, un pilar essencial, no sols de l’economia, també de la nostra societat”, segons el mateix García.