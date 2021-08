El Regidor d’Esports d’Alzira, Fernando Pascual, es nega a construir una rampa per a persones amb mobilitat reduïda en l’Estadi Luis Suñer Picó

Connect on Linked in

L’equip de Govern, capitanejat per Diego Gómez amb els seus socis de PSOE, han votat en contra de construir una rampa que permeta a les persones amb mobilitat reduïda gaudir amb les seues amistats i familiars d’una vesprada de futbol en l’estadi Luis Suñer Picó d’Alzira.

L’estadi Luis Suñer Picó va ser inaugurat l’1 de novembre de 1973. Aquest estadi compta amb un aforament de 5.604 persones repartides entre 1596 persones assegudes en seients de tribuna, 508 en seients de llotges i 3.500 en general.

Actualment, les persones aficionades al futbol amb problemes de mobilitat reduïda, sovint, tenen dificultats per a poder seguir en directe al seu equip favorit, l’UD Alzira, ja que no poden accedir als seients de tribuna i tampoc a les llotges juntament amb els seus familiars o amistats com faria qualsevol persona que estiga llegint aquest article. Les persones amb mobilitat reduïda només poden accedir a l’espai reservat en general que està situat a ple sol o estar soles i apartades prop de l’espai reservat per als jugadors.

Aquest estadi de futbol no contempla les necessitats d’aquelles persones espectadores que pateixen mobilitat reduïda. Seria recomanable l’existència d’un anell perimetral que disposara de senyalitzacions, informacions visuals i sonores que ho facen accessible a totes les persones usuàries. A l’interior de l’estadi hauria d’estar senyalitzats itineraris adaptats fins als seients o espais preparats per a allotjar a les persones usuàries amb problemes de mobilitat reduïda.

Resulta necessari disposar d’una entrada accessible mitjançant una rampa de pendent suau o un ascensor que permeta a les persones amb mobilitat reduïda accedir a les llotges o als seients de tribuna, on es dispose d’una zona reservada amb places per a persones usuàries de cadira de rodes.

El Partit Popular d’Alzira ha intentat impulsar mesures per a facilitar l’accés als espectadors amb mobilitat reduïda a les instal·lacions esportives del Lluís Suñer Picó amb la construcció d’una simple rampa, però l’equip de govern s’ha negat i ha votat en contra.

Des del Partit Popular d’Alzira els deixem unes preguntes a l’equip de govern No es mereixen les persones amb mobilitat reduïda la mateixa igualtat d’oportunitats que qualsevol altra persona?, Tant de trastorn pressupostari li costa una simple rampa a l’Ajuntament d’Alzira?

Partit Popular d’Alzira