El regidor d’Esports s’ha reunit amb el president del Club d’Atletisme La Rabosa per a preparar la Volta a Peu Alzira 2021

El dissabte 10 de juliol, a les 19.30 hores, Alzira acollirà la 33a Volta a Peu, dins de les festes patronals de Sant Bernat.

A causa de la pandèmia, la Volta haurà de comptar amb mesures especials, per tant estarà condicionada i regulada a les circumstàncies que travessem el mes de juliol, però en tot moment atenent les normes estipulades des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.

Fernando Pascual, regidor d’Esports, junt amb el tècnic del Departament, s’han reunit amb Facundo Botija, president del Club d’Atletisme La Rabosa, organitzador de la Volta.

A primeries, i a expenses dels canvis que hi puguen haver, el nombre màxim de participants seria de 1.000 persones, les quals haurien d’arreplegar el dorsal el mateix dia de la Volta, sempre mantenint la distància i les mesures de seguretat; l’ús de la mascareta serà obligatori abans de l’eixida i una vegada arriben a la meta, s’hi prendrà la temperatura i la zona d’eixida estarà delimitada amb distància de seguretat per als i les participants.

Les actuals mesures de restriccions obligarien a realitzar diversos canvis en l’organització, com ara la suspensió de les proves de les categories prebenjamins, benjamins, alevins i infantils, les quals hauran de disputar-se abans de la prova absoluta; l’eliminació de l’avituallament de final de carrera; la supressió del servei de massatgista i fisioterapeuta, com també el servei de dutxes i l’eliminació d’entrega de regals en finalitzar la prova, realitzant-se únicament l’entrega de trofeus.

Fernando Pascual, com a regidor encarregat de l’Àrea d’Esports, s’ha compromés a treballar colze a colze amb l’organitzador de la Volta per tal de poder fer realitat una de les competicions esportives més arrelades a la nostra ciutat.

