El regidor d’Interior de Paiporta es reuneix amb representants de les floristeries locals per a coordinar l’entrega de flors i visites als cementeris per Tots Sants

L’Ajuntament ha dissenyat un protocol de mesures de prevenció i protecció sanitària i ha planificat l’arreplegada d’arranjaments florals i visites als cementeris

La Regidoria d’Interior ha començat la preparació i planificació de les visites als cementeris de Paiporta coincidint amb el dia de Tots Sant. Una de les primeres accions ha estat la de coordinar l’entrega de flors.

Amb aquest objectiu, el regidor d’Interior, Vicent Císcar, ha mantingut una reunió amb representants de les floristeries locals. A l’encontre s’ha consensuat una entrega de les comandes de flors progressiva i escalonada al llarg dels dies previs a Tots Sants. Des de l’Ajuntament es demana a la població que el mateix dia d’arreplegada dels arranjaments florals les persones acudisquen directament als cementeris locals per dipositar-les.

“Hem establert un pla d’entrega i visites progressives per tal que les persones vagen als cementeris de manera especiada, evitant aglomeracions, i done temps a un correcte procés de neteja del material que s’ha d’utilitzar per condicionar els nínxols, com escales o graneres”, ha explicat Císcar.

Així mateix, des d’Interior s’ha facilitat a les floristeries uns fullets informatius amb els mapes del cementeri nou i el cementeri vell marcats amb els itineraris de les visites i punts de desinfecció de mans i amb la normativa de seguretat i prevenció sanitària i higiènica que s’ha de seguir al llarg de tota l’estada en aquests espais.

Una altra de les mesures que s’han pres per tal d’evitar la concentració de visitants ha estat l’ampliació de l’horari d’obertura i tancament entre el 26 d’octubre i l’1 de novembre, de 8 hores del matí a 18 hores de la vesprada, i la limitació d’aforament fins a 400 persones en ambdós cementeris. “De la mateixa manera que des de l’Ajuntament hem aplicat totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat sanitària de la població paiportina, preguem a la ciutadania que continue tenint un comportament responsable. Per aixó demanem la seua col·laboració i preguem que escalone les visites als cementeris entre dissabte 31 d’octubre i diumenge, dia de Tots Sants”, ha matisat l’edil.

Des de l’Ajuntament s’ha dissenyat un protocol de mesures de prevenció i protecció sanitària complet que inclou la col·locació als cementeris de cartells amb la normativa i les mesures a seguir, senyalització dels itineraris, punts de desinfecció amb gel hidroalcohòlic i una neteja intensiva i freqüent dels útils a disposició de la ciutadania per condicionar els nínxols.