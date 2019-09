El regidor Emiliano García assegura que el turisme esportiu «contribuix a la sostenibilitat de València com a destinació turística»

Print This Post

El regidor delegat de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, ha destacat este dimecres la importància cada vegada major del turisme esportiu que, ha afirmat, «contribuix a la sostenibilitat de València com a destinació turística». García ha inaugurat, juntament amb la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, la VIII Jornada «Urban Tourism Trends: Turisme esportiu reptes i oportunitats», que se celebra en la seu de la Facultat de Belles arts de la Universitat Politècnica de València.



El regidor ha definit el turisme esportiu com «una oportunitat per a València», i ha destacat, en la mateixa línia que ho han fet les i els professionals del sector que prenen part en les sessions, que València «ja està aprofitant les oportunitats en matèria de turisme esportiu, tant a nivell de visibilitat i notorietat com de desenvolupament econòmic i social». Les persones congressistes han coincidit a afirmar que la nostra ciutat «encara té recorregut en este camp».



La Jornada Urban Tourism Trends està dedicada, en la seua VIII edició, específicament al turisme esportiu: un debat sobre els reptes i oportunitats que el sector local valencià té al voltant del turisme esportiu a València. El regidor Emiliano García ha subratllat la importància d’este tipus de turisme com una oportunitat de sostenibilitat del sector «perquè atrau turistes amb major capacitat i intenció de despesa, i perquè contribuix a la desestacionalització de l’oferta, ja que les persones turistes que acudixen per este tipus de propostes ho fan en funció del calendari esportiu»



El regidor ha recordat la «capacitat de València, ja demostrada, d’organitzar i acollir amb èxit grans esdeveniments, gràcies a la coordinació entre els organitzadors i la resta d’actors implicats, i la seua professionalitat». A més, València compta amb un clima idoni per a convocatòries a l’aire lliure, així com amb capacitat organitzativa i instal·lacions de qualitat per acollir diferents federacions esportives i competicions reconegudes a nivell nacional i internacional.



El turisme esportiu és una modalitat en auge i de gran potencial al nostre país. Segons les dades de l’INE que s’han oferit durant la reunió, l’any 2018 es va generar un total de 12.000 milions d’euros de despesa turística esportiva en turistes internacionals, i es van registrar quasi 10 milions de visitants estrangers.



En la jornada han participat la directora d’Operacions d’Inspiresport, Debbie Abraham, el director gerent i propietari d’Ascentium i director de l’Ironman Vitòria-Gasteiz, Eduardo Martínez, el director d’Operacions i Relacions Institucionals del València Basket, José Puentes, la directora comercial del Resort Oliva Nova Golf, Sandra Düster, i el directe de Tennium, Joaquín Ríos.