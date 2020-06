El Rei Felip VI s’ha reunit per videoconferència amb el Mestre Major del Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sa Majestat el Rei Felip VI ha tingut hui una reunió per mig de video-conferència amb el Mestre Major del Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València Josep Ramon Espuig, dins de la ronda d’intercanvi d’impressions amb entitats culturals de la societat espanyola que el Monarca ha iniciat per a conèixer el impacte de la pandèmia de la COVID-19 en elles.

Junt amb Josep Ramon Espuig, a la convocatòria del Rei han assistit Daniela González, Directora de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana; Enric Vidal, Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València; i Pablo Font de Mora, President del Patronat del Palau de les Arts de València.

El Mestre Major ha intervingut exposant primer de tot el fet històric de la cancel·lació de les Falles i Fogueres, fent saber a Sa Majestat l’alt cost que per a la professió suposa i el colapse definitiu que representa en aguditzar-se la crisi que el sector dels artistes fallers ve patint d’anys.

D’igual forma, Josep Ramón Espuig ha considerat oportú exposar al Rei Felip VI la constitució d’una comissió o entitat estatal des de la qual canalitzar ajudes a tota manifestació festiva declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat, prioritzant la nostra Festa de les Falles -reconegudes el 2016 per la UNESCO- i als artistes falleres, donada la seua singularitat, fent recordatori del compromís del Ministre de Cultura Josep Manuel Rodríguez Uribes -valencià- dit en premsa.

Fetes les intervencions, la conversa ha seguit amb caràcter privat. El Rei ha escoltat les paraules del Mestre Major amb tot interés i atenció, transmitint un mensatge d’ànim i ple recoltzament i suport al col·lectiu dels artistes fallers; i reconeixent la nostra tradició, riquesa, laboriositat, esforç i singularitat, que és sinó senya de identitat de la nostra terra.

El Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València vol agraïr a la Casa Reial de Sa Majestat el Rei, així com a la Generalitat Valenciana, la seua consideració per ser part d’esta agenda de seguiment a entitats culturals afectades per la pandèmia de la COVID-19.