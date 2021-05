“El repte del Reciclatge” 2021 acaba el seu recorregut en L’Alcúdia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La campanya, plantejada com un repte entre les localitats participants, es va iniciar el passat 7 d’abril a Tavernes de la Valldigna i ha recorregut 16 municipis inclosos en el Consorci de Ribera i Valldigna

“El repte del Reciclatge” acaba el seu recorregut pel Consorci Ribera i Valldigna i s’acomiada en L’Alcúdia.

A través d’una campanya de conscienciació ciutadana promoguda per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica juntament amb Ecoembes i en col·laboració amb el Consorci Ribera i Valldigna, es persegueix incrementar els resultats de reciclatge dels residus d’envasos i millorar l’aportació (kg/habitants i any), tant d’envasos lleugers com de paper-cartó en els 16 municipis del Consorci Ribera i Valldigna que s’han sumat a la campanya.

El punt d’informació sobre el reciclatge s’ha instal·lat a les portes del Mercat Municipal, per a explicar el repte, resoldre dubtes sobre la manera de reciclar correctament els envasos i obsequiar la població amb la ruleta del reciclatge.

A més s’han dut a terme un total de 8 xarrades informatives a l’alumnat de primer cicle d’ESO, tant a l’IES Els Évols com al col·legi Sant Andreu,

Segons el personal responsable de la carpa, en esta campanya per pobles del Consorci Ribera-Valldigna, s’han repartit més de 5.000 bosses i altres 5.000 ruletes entre la ciutadania.