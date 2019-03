El Repte Solidari de l’AECC 2019 conclourà novament a Almussafes

Connect on Linked in

La iniciativa, organitzada per a conscienciar sobre la lluita contra el càncer, es desenrotllarà els dies 29 i 30 de març

Un total de 52 persones, huit més que l’any passat, protagonitzaran esta aventura, que començarà en la localitat de Venta del Moro

L’Ajuntament i l’AECC han preparat una festa per a rebre als retistes que començarà el dissabte 30 de març al voltant de les 18 hores

Almussafes acollirà dissabte que ve 30 de març la meta del Repte Solidari 2019. Per segon any consecutiu, la població serà l’encarregada de rebre als retistEs d’esta iniciativa solidària impulsada per José Antonio Miguel Garrido i organitzada per l’AECC de València. Per a això, està previst un acte en l’àgora del parc Central, on també es duran a terme distintes activitats lúdiques per a la ciutadania que compten amb la implicació de la Junta Local de Lluita contra el Càncer. Entre els 52 retistEs d’esta edició, cinc d’Almussafes entre els quals es troba Toni González.

Dissabte que ve 30 de març al voltant de les 18 hores, Almussafes rebrà amb una gran festa a les 52 persones participants en el Repte Solidari 2019, iniciativa de l’Associació Espanyola contra el Càncer de València que començarà el divendres 29 a la vesprada en la localitat de Venta del Moro i que per segon any consecutiu conclourà en la localitat després de recórrer més d’un centenar de quilòmetres al voltant de la província.

La novena edició d’este esdeveniment esportiu-solidari impulsat per José Antonio Miguel Garrido, que es presentarà públicament dimarts que ve 26 en la Diputació de València, aconseguix la seua novena edició sumant huit retistas respecte a la convocatòria de 2018, atés que l’any passat van ser 44 les persones que es van atrevir a participar en este desafiament amb què es pretén difondre la necessitat de continuar treballant per a avançar en la investigació del càncer.

Abans d’arribar a Almussafes, el grup passarà, a més de per Venta del Moro, per La Portera, Alborache, Yàtova, Turís, Albal, Beniparrell i Silla, poblacions en què està prevista la realització de distintes activitats de conscienciació i on els retistas, entre els quals estaran cinc d’Almussafes, seran rebuts per la ciutadania amb missatges d’ànim i mostres de suport per l’esforç demostrat.

“A Almussafes estem molt conscienciats amb esta causa, ja ho demostràrem l’any passat acollint la meta i coproduint un documental sobre esta qüestió i enguany hem volgut tornar a posar de manifest la nostra implicació”, comenta el regidor de Sanitat, Faustino Manzano.

Una vegada a Almussafes, l’Ajuntament i l’AECC local tenen previst dur a terme una gran festa per a homenatjar els i les esportistes. La convocatòria, a la que està invitada tota la població, començarà en la plaça Major, des d’on la comitiva es traslladarà fins a l’Àgora del parc Central. Allí continuaran les activitats, just en l’escenari on s’haurà desenrotllat fins eixa hora un dels espectacles d’il·lusionisme en el carrer programat dins del XXVII Trobada Internacional de Mags, que coincidirà amb el Repte Solidari.