El Restaurant Castillo celebra 25 anys de vida i experiències gastronòmiques a Godella

El Restaurant Castillo està de celebració. Durant este any 2021 commemora les seues noces de plata des de la seua obertura. 25 anys de vida i d’experiències gastronòmiques al costat de les veïnes i veïns de Godella. Una fita que bé mereix una celebració.

L’Ajuntament de Godella, representat per l’alcaldessa Teresa Bueso i la regidora de Comerç, Lupe Rodríguez, ha volgut sumar-se a esta celebració d’un dels restaurants amb més tradició de la localitat gràcies al bon fer d’Eduardo Frechina, propietari i alma mater, i tot el seu equip.

Les representants municipals van entregar una placa commemorativa a Eduardo Frechina per a celebrar esta efemèride i animar-li al fet que seguisca en la mateixa línia, ja que el comerç local i de proximitat és un dels grans baluards de Godella. I així li ho van transmetre durant la seua cita en les instal·lacions del Restaurant Castillo, situat al carrer Arquebisbe Fuero, número 4.

Així mateix, tant Bueso com Rodríguez van enviar un missatge de recolzament a Frechina perquè, malgrat la crisi sanitària provocada per la COVID-19, continue en la mateixa línia de treball i continue sent un dels grans referents de la gastronomia creativa valenciana de la comarca de l’Horta Nord.