El restaurant ‘Días de Vino i Rosas’ recull el seu premi com a guanyador de la VIII Ruta de la Tapa d’Almussafes

En l’esdeveniment, organitzat pel Club Gastronòmic ‘El Putxeret’, s’han servit enguany 10.721 aperitius



El Club Gastronòmic ‘El Putxeret’ d’Almussafes va lliurar ahir, dimecres 17 de juliol a les 20.30 hores, els premis de la VIII Ruta de la Tapa de la població, una iniciativa a la qual enguany s’han adherit sis establiments, els quals han servit un total de 10.721 aperitius durant els huit dies de durada de l’esdeveniment. Tal com es va anunciar la setmana passada, la tapa guanyadora per votació popular va ser ‘Llagostí kataifi’, creada pel restaurant ‘Días de Vino i Rosas’, els representants del qual van recollir el corresponent reconeixement de part de la junta directiva de l’entitat en l’escenari instal·lat en l’Àgora del parc Central. El local va servir 2.017 unitats d’aquest plat. També van recollir un diploma commemoratiu els responsables de les cafeteries del Centre Cultural i La Fonte d’Or, el Forn Pastisseria Rosa, l’Orxateria Melchor i el bar Els Rogets, els altres cinc establiments participants.



La presidenta de l’associació, Mari Carmen Añó, va agrair “el gran esforç que han fet els sis establiments participants perquè amb la seua col·laboració Almussafes ha pogut gaudir un any més d’aquest esdeveniment gastronòmic” i va animar al teixit empresarial a involucrar-se en el projecte de cara a 2020. En l’acte, en el qual també van estar presents la Reina de les Festes, Yolanda López, la dama d’honor, Miriam Marco, l’alcalde, Toni González, la regidora de Festes, Mar Albuixech, i altres regidors de la corporació, també es va sortejar un val de 50 euros per a consumir en l’establiment guanyador entre les persones que van depositar els seus vots en les urnes del certamen.