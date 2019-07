El Restaurant ‘Días de Vino y Rosas’ guanya el premi de la VIII Ruta de la Tapa d’Almussafes amb l’aperitiu ‘Llangostí Kataifi’

Aquesta proposada culinària, de la qual l’establiment va servir 1.017 unitats, va ser la que va aconseguir més vots per part de la ciutadania



Durant la present edició de l’esdeveniment, organitzat pel Club Gastronòmic ‘El Putxeret’, es van despatxar 10.721 tapes



L’aperitiu ‘Llagostí kataifi’, del restaurant ‘Días de Vino y Rosas’, ha sigut el que s’ha adjudicat el premi del públic atorgat per la VIII Ruta de la Tapa d’Almussafes, que es va desenvolupar en sis establiments de la població del 27 de juny al 4 de juliol. El plat, consistent en un sandvitx de brioix amb llagostí en kataifi, ceba ploma, tomaca, iceberg i salsa brava, s’ha imposat a les altres 23 propostes presentades al concurs i ha sigut, a més, el que ha registrat un major nombre d’unitats servides, amb 1.017. El Club Gastronòmic ‘El Putxeret’, entitat organitzadora, entregarà el guardó el 17 de juliol a les 20.30 hores en l’Àgora del parc Central, en una convocatòria en la qual se sortejarà un val de 50 euros entre les persones que han votat per a consumir en l’establiment guanyador.



El Club Gastronòmic ‘El Putxeret’, associació encarregada de l’organització d’aquesta activitat, va celebrar el passat divendres 5 de juliol a la vesprada en la seua seu el recompte de vots que va atorgar la victòria al citat aperitiu i va anunciar que aquesta edició els bars, cafeteries i restaurants adherits han servit un total de 10.721 tapes sumant les unitats elaborades de les 24 propostes a concurs, quatre per establiment. En l’acte van participar els responsables d’alguns dels negocis hostalers competidors, el regidor de Cultura, Alex Fuentes, la regidora de Festes, Mar Albuixech, i alguns membres d’‘El Putxeret’.



“Des del Club Gastronòmic ‘El Putxeret’ volem donar-li l’enhorabona a l’establiment guanyador i les gràcies a tots els locals que han participat en aquest esdeveniment, perquè sense ells, per molt que treballem per a organitzar-lo no seria possible dur-lo a terme”, assenyalen des de l’entitat.



El pròxim dimecres 17 de juliol, a les 20.30 hores en l’Àgora del parc Central, tindrà lloc l’acte de lliurament del premi a l’establiment guanyador, convocatòria en la qual també s’obsequiarà a les empreses gastronòmiques participants amb un detall commemoratiu pel seu esforç i col·laboració. Finalment, se sortejarà un val de 50 euros per a consumir en ‘Días de Vino y Rosas’ entre aquelles persones que hagen realitzat la ruta i depositat el seu vot en les urnes habilitades.



Enguany han participat la Cafeteria del Centre Cultural, el Forn Pastisseria Rosa, que va ser l’establiment que va servir més tapes en 2018, l’Orxateria Melchor, la cafeteria La Fonte d’Oro, Els Rogets, guanyador de la millor tapa en l’anterior edició, i ‘Días de Vino y Rosas’.