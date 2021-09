El Restaurant El Madrileño, de Guadarrama, cuina la ‘millor paella del món’

Connect on Linked in

40 xefs de tot el món han competit hui en la capital de la Ribera Baixa per fer-se amb este títol en la 60+1 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca

El certamen aconsegueix, un any més, congregar a nombrosos representants dels àmbits gastronòmic, social i mediàtic



El primer premi de la 60+1 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, celebrat hui, ha sigut finalment per al Restaurant El Madrileño, de Guadarrama (Madrid). Els seus cuiners, Óscar de la Fuente i Javier Hernández, molt emocionats després de conéixer el veredicte, han aconseguit el reconeixement del jurat format en esta ocasió per Salvador Ortega, president del Gremi d’Hostaleria de Sueca i Platges; Concha Domingo, investigadora i Coordinadora del Departament de l’Arròs de l’IVIA (Institut Valencià d’Investigacions Agràries); Joan Clement, professor del Centre de Turisme (CDT) de València i divulgador gastronòmic en mitjans de comunicació; Maje Martínez, directora de Continguts de Mediterrània-Gastrònoma; Desirée Stenderup, coordinadora del World Paella Day; David Domingo, guanyador de la 59 edició del Concurs (Restaurante Fuentecerrada, de Terol); Javi Monedero, jurat dels 55 millors restaurants de València; i Santos Ruiz, gerent de la Denominació d’Origen i crític gastronòmic, qui ha actuat com a president del jurat. Com a notària ha exercit Macarena Tirado.

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, adscrit a la marca gastroturística L’Exquisit Mediterrani, i amb la col·laboració del Patronat Provincial de Turisme, València Turisme, ha celebrat enguany la seua edició més esperada després de la suspensió l’any passat per primera vegada en la seua història a causa de la pandèmia. Per a un millor compliment de la normativa sanitària, en esta ocasió, la ubicació triada per a celebrar l’esdeveniment s’ha traslladat del parc de l’Estació (lloc habitual en els últims anys) a la Cooperativa de Productors de Llavors d’Arròs (Copsemar), on es va celebrar la primera edició del certamen en 1961. Posteriorment, ha tingut lloc el lliurament de premis en una sala de la ciutat.

El primer premi, entregat per la regidora responsable del Concurs, Manoli Egea, dotat amb un pergamí commemoratiu i 2.500 euros, ha sigut per al restaurant El Madrileño, de Guadarrama (Madrid). El segon premi, entregat pel regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, dotat amb 1.500 euros i el seu pergamí corresponent, ha sigut per a Arrossos per emportar Pepi, d’Alcàsser. El tercer premi, entregat pel diputat provincial de Turisme, Jordi Mayor, dotat amb 1.000 euros i pergamí, l’ha recollit el Restaurant Tabick Lounge-Arrosos i Brases, de Llombai.

Pel que respecta al premi a la millor paella cuinada per un restaurant a nivell nacional, el guardó ha anat a parar al Restaurant El Trato Gastrobar, de Madrid. El premi a la millor paella cuinada per un restaurant de la Comunitat Valenciana ha sigut per al Restaurant La Arrocería de la Mejillonera, de Benidorm. Pel que fa a la millor paella cuinada per un restaurant de Sueca, el guanyador ha sigut el restaurant Fernandet. Finalment, la millor paella cuinada per un restaurant de fora d’Espanya ha sigut per a El Coraloense Restaurant, de Bell Gardens, dels EUA.

Junt a la regidora responsable del Concurs, Manoli Egea, han sigut presents el diputat provincial de Turisme, Jordi Mayor; una gran representació de la corporació municipal de l’Ajuntament de Sueca i de la societat suecana; regidors del Perelló, i la festera major de Sueca, Alicia Falcó, i la seua cort d’honor.

La regidora de Turisme i responsable del Concurs, Manoli Egea, en la seua intervenció, ha disculpat l’absència de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, per problemes de salut. Així mateix, ha assenyalat la seua satisfacció per la celebració d’esta edició 60+1 del Concurs, després de la suspensió l’any passat, i ha mostrat el seu agraïment “als patrocinadors, pel seu suport al certamen; a totes les persones que han treballat perquè esta edició tornara a ser un èxit; al Gremi de Hostaleria per participar en la iniciativa que els restaurants de Sueca oferisquen en les seues cartes durant tot l’any paella valenciana seguint l’autèntica recepta del Concurs; i a tots els participants per l’esforç addicional que han hagut de fer, a causa de la normativa sanitària, tant en els desplaçaments com en el recinte del Concurs”.

Enguany, les distincions de Paellers d’Honor s’han entregat, a títol pòstum, a tres persones que han guardat una relació especial amb el certamen al llarg de la seua història: Francisco Segarra Fabià, alcalde de Sueca en 1961 i promotor del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca; Jacinto Perea Gavarda, cap de Cuina de l’Hotel Astoria de València i primer guanyador del certamen l’any 1961; i Josefa Clar Beltrán, veïna de Sueca i primera dona guanyadora del Concurs l’any 1975. En els tres casos, han pujat a rebre el reconeixement els seus fills.

Enguany, de nou, com ja ocorreguera en l’última edició celebrada en 2019, els responsables del Concurs han volgut obrir-lo encara més a la ciutadania sortejant entrades per a poder assistir a l’acte de lliurament de premis i conéixer així, des de dins, els secrets del certamen. Una altra de les novetats introduïdes enguany al voltant del que representa el Concurs, ha sigut una exposició que recull els 60 anys d’història del certamen, a l’igual que el llibre commemoratiu que s’ha editat per a celebrar tan important aniversari.

Per la seua banda, la paella decorativa, de Teresa Roig, un clàssic ja en esta celebració, que tots els anys presideix la sala on s’entreguen els premis, ha estat dedicada enguany al Modernisme de Sueca.