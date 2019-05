El reté de policia local de Sueca, acull l’acte de clausura del programa d’educació viaria.

Connect on Linked in

Un acte en el qual s´ha reconegut l´aprenentatge de tots els xiquets i xiquetes que han participat en tots els tallers , desenvolupats pels agents de la policia local de Sueca.



Inés Reig, coordinadora d’educació viaria de la DGT de Valencià, ha estat present en l’entrega de premis, ha parlat de com donar valor als coneixements viaris per part dels xiquets,i que la circulació es un espai de convivència i per tal així s’ha de respectar.

La policia local de Sueca , ha celebrat hui l’acte de clausura del programa d’educació viaria per a xiquets de primària.

Una iniciativa portada endavant per dos dels agents del cos de Policia de Sueca per tal de conscienciar els xiquets de la importància de deprendre normes de circulació, senyals viaris i com actuar enfront de les situacions que puguen esdevenir d’aquesta.



La policia local de Sueca , ha celebrat hui l’acte de clausura del programa d’educació viaria per a xiquets de primària dels col·legis de Sueca, Mareny de Barraquetes i Perelló.



Una iniciativa que es posava en marxa fa uns mesos de la mà de dos agents del cos, que baix la experiencia diària, i després de detectar algunes deficiències en el coneixement d’educació viaria en els xiquets, han treballat per tal de preparar aquest programa que ha conclòs en un gran èxit.

L’us de la bicicleta, patins i patinets elèctrics ha sigut un altre dels punts del programa educatiu posant de manifest la importància de la conscienciació del medi ambient entre els assistents



Voro Estornell, un dels agents implicats en la iniciativa explicava com s’havien desenvolupat les jornades.





A més reconeix la importància de donar als xiquets una educació vial des de casa, per tal de aconseguir que siga una educació diària en qualsevol àmbit, no només en el ambit lectiu.



El professorat dels diversos col·legis participants en el programa, ha reconegut la importància d’aquests tallers entre els escolars,



El premi final per a tots els xiquets ha sigut realitzar un semàfor de xocolate, un guinye final a tot el programa