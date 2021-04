El Rialto presenta ‘Soledad’, de Titoyaya Dansa, dins del cicle d’exhibició de companyies valencianes

Connect on Linked in

Estarà al teatre del 22 al 25 d’abril

Dirigit per Gustavo Ramírez Sansano i Verónica García Moscardó, va fer la seua estrena absoluta a Dansa València

La companyia Titoyaya Dansa porta al Teatro Rialto de València, del 22 al 25 d’abril, dins el cicle d’exhibició de companyies valencianes, la seua nova producció ‘Soledad’, que va ser estrenada amb caràcter absolut el passat 17 d’abril dins de la programació del festival Dansa València.

‘Soledad’ és un espectacle de dansa inclusiva, una obra intergeneracional, multicultural i multidisciplinària basada en una metodologia participativa en la qual l’eix central és la soledat no elegida.

El moviment, la fotografia, la literatura i les arts plàstiques han acompanyat l’equip al llarg del procés creatiu, així com un elenc heterogeni format per persones majors, ballarins de Titoyaya Dansa i joves extutelats en procés d’emancipació.

Un elenc format pels ballarins Pepa Ruiz, Jorge Alberto Sosa, Mamen Benlloch, Djibril Barry, Yacouba Gassama, Mouslem Mezzane, Diana Huertas, Verónica García, Eduardo Zúñiga, Itxasai Mediavilla amb la col·laboració de Glenda Gonsalez, Wahidulla Allanhoor, Ousmane Camara, Ana Marqués, Isidro Ordaz i José Sáez.

Esta obra ha sigut seleccionada per al programa ‘Art for Change 2020’ de la Fundació La Caixa, una iniciativa per a la millora social a través de l’art i la cultura mitjançant la generació de processos creatius en els quals participen col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Per a aquest treball Titoyaya ha treballat amb entitats com Hogares Compartidos, Fundació Diagrama, Fundació Amigó i Fundació María Auxiliadora.

Com assenyalen els directors Gustavo Ramírez i Verónica García: “L’elecció dels perfils no ha sigut casual; segons l’INE, al voltant de dos milions de persones viuen a soles a Espanya, de les quals 850.000 tenen més de 80 anys i el 78 % són dones. Al nostre entorn més proper, més de 129.000 persones majors a la Comunitat Valenciana senten diferents graus de soledat no desitjada, com denuncia la campanya ‘Vides aïllades’. Són dades que ens han fet posar el focus en aquesta franja poblacional per tal de donar-los veu i representació dins l’elenc de ‘Soledad’”.

Per a la producció s’ha comptat amb Viviana Escalé per a les coreografies i amb Xavier Puchades, autor dels textos, que ha donat forma als testimonis reals dels participants.