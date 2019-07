El Rockejat de Torrent, un dels plats estrela de la programació, té com a cap de cartell a Mojinos Escozios, Reincidents, Els de Marras i Sinkope

Connect on Linked in

La ciutat de Torrent es prepara per a viure unes festes patronals molt intenses i que s’han presentat aquest matí en la tradicional trobada amb els mitjans de comunicació. Més de 100 esdeveniments, en 25 ubicacions diferents i una programació amb activitats populars, participatives i que pretenen arribar a tots els públics. “Són unes festes per i per a la gent. Pensades per a aprofitar el valuós cabal de participació i iniciativa de les associacions i col·lectius locals. Per a donar suport a les nostres bandes, tradicions, les nostres arrels i per a posar en valor l’enorme talent dels artistes de la nostra ciutat”, ha destacat el regidor de Festes, Pascual Martínez.

El dilluns, 8 de juliol, a les 19.30 h tindrà lloc la presentació al públic de la programació festiva, en un format de programa de Ràdio Torrent, que emetrà en directe, amb la interacció del públic present en la plaça Unió Musical. Conduirà el magazine el periodista Alfred Costa i es comptarà, entre altres, amb la participació dels representants de les festes de Moros i Cristians, l’associació ADISTO i altres convidats sorpresa. L’esdeveniment es podrà seguir, a més de per la ràdio, pels canals de Facebook i Youtube de l’Ajuntament de Torrent.

El Rockejat, el millor festival de música gratuïta de l’estiu, compleix la majoria d’edat en l’edició d’enguany, consolidant una marca i un esdeveniment que té un seguiment més enllà de l’àmbit local. Se celebrarà els dies el 19 i 20 de juliol en Parc Central. El cartell està encapçalat pels Mojinos Escozios, que tenen un gran nombre de seguidors en tota la comarca. També pujaran a l’escenari Els de Marras i Sinkope. El 20 ho faran Reincidents, The bojos i Mala Reputació. A més, el regidor de Festes ha destacat la bona relació entre els grups de Torrent, “perquè ells són els que han triat qui tocarà en el Rockejat de 2019 en un exemple de consens i generositat”, i que seran No Regrets i Blau Llampec, en la primera nit. I Grinyola i Tonirito Lere i La Bona Band, la segona.

“Els Moros i Cristians són el nucli central de les festes patronals i, com cada any, creen una atmosfera festiva i especial”, ha destacat el responsable de festes. Amb més de 40 actes, els carrers de Torrent s’omplen de música i color, donant inici el dia 23 de juliol, amb el punt culminant de la Gran Entrada Mora i Cristiana, que s’ha convertit en un espectacle al nivell de les millors de la nostra comunitat; i acabant el dia 30 amb la tradicional processó dels patrons Abdón i Senén i un castell de focs artificials en la plaça Major. Unes festes que uneixen a torrentinos de totes les edats en una fusió única de cultura, tradició i diversió.

A més, la ciutat comptarà de nou amb els Punts Violeta, una iniciativa per a previndre, sensibilitzar i eradicar la xacra de la violència de gènere i que tindrà presència en els emplaçaments on es congregue un gran nombre de persones com en el Rockejat o en la plaça de la Llibertat.

Música

Els apassionats de la música estan d’enhorabona perquè la programació festera contempla un ventall d’espectacles amb el punt de mira en la família i en els xiquets. Els melòmans podran gaudir d’Un somni naix a Torrent, de Raúl Ogalla. El torrentino, finalista de La teua cara no em sona encara i ara de Family Duo, en À Punt, torna a actuar després de l’èxit de l’any passat, que va emocionar a un auditori que omplia la plaça de la Llibertat.

L’agenda continua amb el tenor Pascual Andreu i la soprano Saray García, que delectaran amb un concert on es mesclarà sarsuela, òpera i musicals. El despertar d’un rossinyol sonarà en la plaça de l’Església el dia 28.

D’altra banda, les bandes locals també tenen un espai dins del programa. Més de 40 músics de la Unió Musical i un grup de cantants es donaran cita per a reviure les millors cançons amb Eurovisió Simfònic. Al mateix temps, en les places torrentinas sonarà Música a la fresca. Una altra proposta és “A dues bandes”, una trobada única i per primera vegada en la història, on les dues bandes de música, Cercle Catòlic i Unió Musical s’uniran en un concert que promet ser memorable. Serà el dia 20 en la plaça de l’Església.

El Auditori es vestirà de gala per a acollir una nova edició del Jazz Panorama. El dia 18 de juliol, Martiri al costat del pianista Chano Domínguez seran els encarregats d’enlluernar al públic amb una reinterpretació dels grans temes del mestre cubà “Bola de neu”. El dia 19, la banda Delvon Lamar Organ Trio compondran una mescla de soul, jazz i rhythm&blues. I tancant el festival, el dia 20, la cantant caboverdiana Mayra Andrade portarà fins al Auditori un gran repertori de música fresca i versàtil.

El punt final a les activitats musicals el posa The Logical group, que són la millor banda actual en el tribut a Supertramp, una llegenda del pop i el rock simfònic. Un so i posada en escena que aterra per primera vegada a Torrent, el dia 28, en la plaça de la Llibertat.

A aquest Torrent de música se suma l’humor per a tota la família de la mà de María Juan, presentadora d’À Punt, que ens porta l’espectacle Vaig vindre a riure, amb Manu Badenes, Carol Tomás i Miki Dkai. Serà la plaça de l’Església el 27.

Activitats falleres

El món faller està també molt present en aquestes festes amb un espectacle de playbacks, el dia 23 en la plaça de la Llibertat. Un esdeveniment on participaran les millors coreografies de la nostra ciutat, tant en infantil com en adult, i que a més, reunirà els campions del que poguérem dir “la champions dels Playbacks”, ja que comptarem amb la falla campiona, Antonio Pardo, de la nostra ciutat, i les que li van disputar el seu gran triomf.

Esport

A nivell esportiu, el Trinquet municipal acollirà des del 18 al 27 de juliol el Trofeu Ciutat de Torrent en Escala i Corda. Amb un cartell de primera, els torrentinos i torrentinas viuran emocionants partides, que conclouran el dia 27 amb la Gran Final.

Programació Infantil

Els xiquets i les xiquetes tenen la diversió assegurada aquestes festes amb un programa dissenyat per a satisfer el que més els agrada. D’una banda, la Gran Fira d’Atraccions arribarà a Torrent el dia 23 en el Parc Central. Per un altre, les places de la ciutat es convertiran en l’escenari de jocs, tallers i riures amb les animacions infantils. Sis espais diferents. A més, Xiquet Radi presentarà l’espectacle Antenitaband, en tres espais diferents, a les 20 h.

Folklore

D’altra banda, el folklore tradicional també estarà present en el XV Festival Nacional Ciutat de Torrent, de caràcter bianual, que compleix 30 anys amb la participació i organització del l’O i Dues i grups convidats d’altíssim nivell de Múrcia i Ciudad Real. El dia 21 a les 19.30 h. També les V Danses Ciutat de Torrent, on el Grup de Ball de Torrent convertirà el carrer del Convent en un rio de tradició i dansa, que finalitzarà als peus de la Torre. Serà el dissabte 20, a les 19.30 h.

Trobada de Muixerangues

Una altra aposta cultural ve organitzada per la Muixeranga La Torrentina, que aquest dissabte 6 celebra el V Trobada de Muixerangues, amb una gran varietat de figures i castells. Una cita on assistiran més de 350 participants vinguts de tota la Comunitat Valenciana.