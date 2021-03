El Saló de Cristall acull el lliurament dels premis Alumnart amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial

Connect on Linked in

Maite Ibáñez: “A l’Ajuntament de València treballem per fomentar el valor de la tolerància, garantir la igualtat de totes les persones i respectar la diversitat”

El Saló de Cristall ha acollit este migdia els premis de l’activitat AlumnART, que consistix en l’elaboració d’un cartell amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial, que se celebra el 21 de març. Els treballs més votats pertanyen a l’alumnat dels instituts Francesc Ferrer i Guàrdia, Joanot Martorell i Misericòrdia. La regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, ha destacat que “a l’Ajuntament de València treballem per fomentar el valor de la tolerància, garantir la igualtat de totes les persones i respectar la diversitat”.

La regidora Maite Ibáñez ha donat la benvinguda a l’alumnat, professorat i entitats que han participat en l’acte que ha tingut lloc al Saló de Cristall, amb aforament reduït per complir amb les mesures sanitàries. El cartell més votat ha sigut el de l’alumne Marc Martínez de l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia, amb el lema ‘Les diferències ens aporten vida’; el segon és obra de l’alumne de l’IES Joanot Martorell Santiago Freites, i el tercer pertany al grup de perruqueria de l’IES Misericòrdia. A l’entrega dels guardons també han assistit representants d’altres centres educatius que han participat en AlumnART, com ara l’IES Orriols, el CEIP Santiago Apóstol, el centre d’estudis Marni, el CEIP Max Aub, la unitat educativa terapèutica (UET) de València i el centre de joves de la Malva-rosa.

Ibáñez ha manifestat que “és molt necessari reivindicar el respecte i l’aposta per la diversitat davant la intolerància i demostrar-ho mitjançant la creació de polítiques públiques encaminades a valorar la diversitat i previndre la discriminació”. En eixe sentit, ha remarcat que “treballem per consolidar València com una ciutat inclusiva, que fomente la convivència intercultural, la qual cosa suposa actuar des de tots els àmbits de la societat i especialment des del marc educatiu”. A més, “l’art és un espai creatiu que, des d’esta iniciativa, posa en valor el disseny de cartells que expressen el seu compromís social”.

AlumnART és una activitat que es troba dins del marc del programa municipal ‘Xarxa Apuja el to contra el racisme’ impulsat per l’àrea de convivència intercultural de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració, i format per 33 centres educatius públics i concertats de la ciutat de València, així com per cinc entitats d’iniciativa social (Movimiento por la Paz, Movimiento contra la Intorelancia, València Acull, l’associació La Casa Grande i Jarit).

El programa ‘Xarxa Apuja el to contra el racisme’ consistix a portar a terme accions socioeducatives per previndre el racisme i la xenofòbia, mitjançant el foment de valors cívics de convivència, tolerància i igualtat, a través de xarrades, tallers de videocreació o el concurs de cartelleria del qual s’han lliurat hui els premis amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial, que es va celebrar ahi.

Cada 21 de març es celebra el Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial, que recorda la massacre de Sharpeville, ocorreguda eixe dia de 1960 contra manifestants que protestaven per l’aplicació de l’apartheid, a mans de la policia sud-africana. En 1966, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 21 de març Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial i va instar la comunitat internacional a redoblar els seus esforços per eradicar totes les formes de discriminació racial i ètnica. “La celebració d’este dia ens impulsa a seguir lluitant per eliminar de la nostra societat la xenofòbia, encara present a dia de hui, i a alçar-nos contra els prejudicis racials i les actituds intolerants”, ha expressat Ibáñez.

La també regidora de Joventut ha recordat que el lema d’este any, recolzat per Nacions Unides, és ‘La joventut s’alça contra el racisme’, ja que durant 2020 la gent jove va mostrar el seu suport massiu a les marxes de Black Lives Matter, que van atraure milions de manifestants de tot el món i que es van unir per protestar contra la injustícia racial.