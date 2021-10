Print This Post

El Saló de la Xemeneia de l’Ajuntament de València renova la seua decoració i es converteix en “exponent de la creativitat i el disseny valencià”

El Saló de la Xemeneia de l’Ajuntament, estada annexa a l’Alcaldia, ha renovat la seua decoració i s’ha convertit en “un exponent del disseny valencià amb símbols i referents de la creativitat i la història del disseny de la ciutat” seleccionada per la com a ‘Capital Mundial del Disseny’ per l’any 2022. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presentat hui el canvi d’estes dependències municipals destinades a les recepcions oficials.

Esta intervenció simbolitza l’inici de les activitats que es duran a terme a València Capital Mundial del Disseny 2022.

Cada vegada prenem més consciència que el disseny és clau per al benestar i el progrés, i s’ha d’estar orgullosos que es faça costat a nivell institucional la posada en valor de la mirada mediterrània i valènciana a este esdeveniment com un centre neuràlgic del disseny que transcendeix fronteres.