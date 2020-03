El Salvador homenatja a Sumacàrcer per la seua cooperació internacional

Connect on Linked in

La localitat de San Fernando d’El Salvador ja compta amb la Plaza Sumacàrcer. Amb aquest nom es va inaugurar recentment després de la visita de l’alcalde del municipi riberenc, David Pons, i per a agrair els projectes de cooperació que es desenvoluparan en els pròxims anys, sobretot dins de l’àmbit educatiu. La visita es va produir al costat de l’ONG Escoles Solidàries, que actua amb la col·laboració de la Mancomunitat de la Ribera Alta i va permetre conèixer la realitat de les diferents localitats germanades amb Sumacàrcer, augmentant així les sinergies entre les diferents comunitats. L’expedició de la Ribera (de la qual també van formar part el president de la Mancomunitat, el sumacarcerí Txema Peláez; i l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez) va visitar Olopa a Guatemala, on es van reunir amb l’alcalde i la comunitat educativa. Després també van estar a Hondures i El Salvador, on existeixen diverses localitats que estan germanades amb Sumacàrcer.

El consistori organitzarà en breu diverses campanyes de recollida de fons per a adquirir material escolar per a aquestes comunitats. “La cooperació ens permet reforçar el compromís de Sumacàrcer amb l’Agenda 20-30 i hem arribat a compromisos de col·laboració amb Olopa, San Fernando i Santa Fe, per la qual cosa en 2021 desenvoluparem projectes de cooperació en matèria d’educació”, explica l’alcalde de Sumacàrcer, David Pons. La visita ha permés conèixer de primera mà les necessitats dels municipis germanats. Escoles Solidàries és una ONGD que vol contribuir, mitjançant l’educació, a la construcció d’un món més humà des de conviccions bàsiques com el dret fonamental de totes les persones a l’educació com a factor clau en la conquesta dels Drets Humans, en la consolidació de la democràcia i en el progrés humà i social. Veuen l’educació com un via insubstituïble perquè totes i cadascuna de les persones aconseguisquen la responsabilitat del desenvolupament integral i unes relacions de respecte i equitat entre tots els pobles. Creuen, a més, que tota la societat educa, sent cada individu el subjecte del seu procés. Escoles Solidàries vol promoure la transformació de les comunitats educatives, fomentant l’educació en valors solidaris i compartint coneixements, experiències i recursos, per a contribuir a un desenvolupament més humà.