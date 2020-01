El Sant Grial està en València segons un estudi d’Ana Mafé

Print This Post

Amb un 99,9% de probabilitats es pot confirmar.

A FITUR no sols hem pogut conéixer tradicions, productes i degustar plats típics de diferents parts del món sinó que també contemplar cultura i donar a conéixer estudis i investigacions valencianes com és el cas del Sant Grial, un estudi d’Ana Mafé on ha assegurat la procedència d’aquest.

Aquesta investigació ha portat a diferents localitats hi ha interessar-se pel Sant Grial, la finalitat la qual és que la gent el conega i el valore com a peça única a València.

El Sant Grial pot confirmar-se amb un 99,9% de probabilitats que va ser el que es va utilitzar en “La Última Cena” segons la metodologia d’investigació aplicada.