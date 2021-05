El sarcòfag de Blasco Ibáñez i el monòlit de les víctimes del franquisme, nous protagonistes de les visites al Museu del Silenci que es reprendran en juny

Connect on Linked in

El pròxim dissabte 5 de juny es reprendran les rutes guiades gratuïtes pel Cementeri General a càrrec de l’historiador Rafael Solaz. Així ho ha anunciat el regidor de Cementeris i Servicis Funeraris, Alejandro Ramon, qui ha celebrat que després del parèntesi per la pandèmia de la COVID-19 “per fi es puguen reprendre estes rutes amb què donem a conéixer les característiques, les curiositats, les històries i el ric patrimoni dels cementeris municipals”.

Les visites guiades començaran a les 11 del matí i tindran una durada d’hora i mitja aproximadament. S’establiran les mesures sanitàries necessàries, com ara l’ús de mascaretes, la distància entre les persones participants i una limitació d’una vintena d’assistents.

Entre les novetats d’esta nova etapa, hi ha la incorporació de les visites tant al sarcòfag de Blasco Ibáñez –al vestíbul de l’entrada principal del Cementeri General, que és on comença el recorregut-, com al monòlit en record i homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. A més, de cara al mes de setembre hi ha prevista la incorporació d’una nova ruta al cementeri del Cabanyal, amb el títol ‘Cementeri d’arena i sal’.

Per a inscriure’s es pot sol·licitar a través del telèfon i el correu electrònic de les oficines del Cementeri General perquè puguen controlar l’assistència i també s’obri la possibilitat d’organitzar visites entre setmana per a grups determinats que ho sol·liciten a la Regidoria de Cementeris.