El sarcòfag de Blasco Ibáñez ja es pot visitar al cementeri de València

El sarcòfag que l’escultor Mariano Benlliure va fer per a l’escriptor Vicente Blasco Ibáñez per encàrrec de l’Ajuntament de València ha arribat a la seua destinació final, el Cementeri General de València, 88 anys després.

Així el sarcòfag de Blasco Ibáñez està finalment al lloc per al qual va ser concebut, en un espai de gran rellevància.

L’alcalde de València, Joan Ribó considera un honor per a la ciutat mostrar en este espai el sarcòfag de qui fou un dels més grans escriptors valencians i qui va dur el nom de València més lluny, arreu del món.

El trasllat al vestíbul del cementeri no ha estat lliure d’obstacles. El pedestal original del sarcòfag, de granit, havia desaparegut al llarg del temps i l’estructura de ferro que suportava el pes de l’obra en el museu de Belles Arts no responia a les mides exactes previstes inicialment per Benlliure. Per eixos motius, l’Ajuntament ha hagut d’encarregar una peanya de granit a partir d’una foto de l’obra de 1.935 i reconstruir de nou els plànols del pedestal.

Al Cementeri General, un faristol informarà en valencià, castellà, anglés, francès i italià sobre l’obra. Un codi QR remetrà els usuaris a la web “Cultural València”, on s’ha creat una secció anomenada “Patrimoni per al record”, que s’estrena amb la informació sobre el sarcòfag de Blasco Ibáñez.

Tot i que la peça de Benlliure és coneguda popularment com a “sarcòfag de Blasco Ibáñez”, en realitat és un cenotafi i mai no va estar pensada per allotjar el cadàver de Blasco Ibáñez sinó per coronar la seua cripta funerària.