El secretari autonòmic d’Agricultura explica la situació del cotonet a Alginet i la Ribera

El dijous 30 de setembre, l’alcalde d’Alginet, José Vicente Alemany i el regidor d’agricultura, Francisco Bellver, van convocar, a les 12 del migdia, una reunió amb el secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes i el director general, Antonio Quintana per a tractar el tema del cotonet en la localitat d’Alginet.

A la reunió van assistir el president de la cooperativa d’Alginet i Benifaió, el regidor d’Agricultura d’Algemesí, representants de la séquia Alèdua, la Nova Comunitat, San José i Séquia Real, va unir de llauradors de Carlet i empreses locals.

L’objectiu era conéixer de primera mà les mesures que des de Conselleria s’estan duent a terme davant el cotonet i exposar-los les seues inquietuds.

L’alcalde d’Alginet va fer una crida de preocupació a la Conselleria per la pèrdua de jornals presents i futurs per motiu d’aquesta plaga que afecta el caqui i que suposa una minva important en aquesta campanya.



“Alginet, a l’estiu rep una subvenció del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per a l’atur agrícola que dóna treball al llarg, d’un mes, a treballadors d’aquest sector. Amb la campanya que esperem, afectada per la plaga del cotonet, tinc por que la gent no complisca els requisits que ens imposen per a poder optar a aquest atur agrícola”, li exposava l’alcalde en el secretari Autonòmic perquè trasllade la seua preocupació al Ministeri.



El secretari Autonòmic ha pres nota de les inquietuds i ha explic