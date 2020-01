El secretari autonòmic de Diversitat Funcional visita la Fundació SASM per a comprovar els efectes del temporal Gloria

La visita ha servit també per a conéixer les instal·lacions i serveis que ofereix este centre ubicat a Sueca, tot un referent a la Comunitat Valenciana



El secretari autonòmic d’Igualtat i Diversitat Funcional, Alberto Ibáñez ha visitat les instal·lacions de la Fundació SASM de Sueca, que atén persones amb trastorn mental greu, per a conéixer de primera mà l’estat en què es troba després dels desperfectes patits pel temporal Gloria.



Acompanyat de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora d’Igualtat, Gema Navarro; el director de la Fundació, David Marqués, i un dels patrons fundadors, Vicent González, el secretari autonòmic ha pogut comprovar els efectes que va causar Gloria sobre l’edifici i el seu estat actual, amb el servei als usuaris totalment restablit després de ser desallotjats en un primer moment per precaució.



La trobada va servir també per a conéixer les instal·lacions i els serveis que presta la Fundació amb una visita per totes les seues dependències. “Hem vingut amb l’alcalde a visitar els desperfectes que va ocasionar el temporal, però sobretot també a conéixer un centre que és pioner i referent a la Comunitat Valenciana, que destaca per la seua sensibilitat social i, especialment, per trencar estigmes, per posar en valor la dignitat de les persones en activitats obertes a la ciutat, com és el cas de la creació d’una falla o l’espectacle de titelles que han representat en molts col·legis. Saben que des de la Generalitat continuarem donant-los el nostre suport com hem fet al llarg d’estos anys”, en paraules d’Alberto Ibáñez, secretari autonòmic d’Igualtat i Diversitat Funcional.