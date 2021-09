El secretari Autonòmic d’Educació visita al CEIP Mare de Déu del Pilar

Connect on Linked in

Miguel Soler s’interessa per l’estat del Pla Edificant, l’obra del qual estarà adjudicada en unes setmanes

El secretari autonòmic d’Educació, Miguel Soler, va visitar ahir el CEIP Mare de Déu del Pilar per a interessar-se per l’estat del Pla Edificant, les obres del qual, finançades per la Conselleria d’Educació, seran adjudicades en les pròximes setmanes.

L’alcaldessa, Raquel Ramiro; el primer tinent d’alcalde, Jesús Raga; el regidor d’Educació, José Manuel Alberich; i la vicepresidenta de la Diputació de València i regidora de l’Ajuntament, M. Josep Amigó, van ser els encarregats de rebre al secretari autonòmic i acompanyar-lo en la seua vista pel col·legi, a la qual també es van sumar l’exdirector del centre, Manel Gandul, i l’actual directora i cap d’estudis, Carmen García.

Abans de visitar el CEIP Mare de Déu, Miguel Soler va signar el llibre de l’Ajuntament i va rebre diversos obsequis de la mà de l’alcaldessa.

Durant el tour per les diferents aules, el professorat va explicar al secretari autonòmic i a l’equip de govern les diferents necessitats amb les quals compta l’escola actualment, com per exemple un espai més ampli de menjador o més inversió per a l’aula de la biblioteca.

Finalment, Miguel Soler va visitar la zona de jocs d’infantil, que és la que serà renovada en els pròxims mesos a través del Pla Edificant.

El regidor d’Educació va comentar que en unes poques setmanes estarà adjudicada l’obra, cosa que alegra enormement a l’equip de govern perquè és un pas més cap a la remodelació del centre.

Així bé, Alberich va destacar que el Pla Edificant és “un accelerador de l’obra pública que, amb l’ajuda dels Ajuntaments, ha permés avançar en la millora i modernització dels centres educatius”.

El regidor també va voler destacar la col·laboració del centre i va afegir que el col·legi Mare de Déu del Pilar és “un bon exemple del treball conjunt entre la Generalitat, l’Ajuntament i l’equip directiu del

centre, que en tot moment ha oferit la màxima cooperació i col·laboració per a fer possible el projecte”.

Per part seua, Miguel Soler, va expressar que la il·lusió i la implicació del professorat del CEIP Mare de Déu del Pilar és “admirable” i els va animar a continuar implementant “projectes educatius tan innovadors”.