El sector agrari valencià clama contra les Administracions un any després de la major manifestació del segle

Les organitzacions agràries urgeixen a Planas a fixar els costos efectius de producció en la Llei de la Cadena i a aconseguir una reforma de la PAC menys discriminatòria

Sol·liciten a Mollà que accelere el calendari de taules de negociació en marxa perquè es traduïsca el diàleg en mesures concretes i dotades amb suficients recursos

“Les mobilitzacions estan ajornades, no suspeses, i tornarem a eixir al carrer quan la situació sanitària ho permeta per a defensar uns preus justos”. Així de categòric és el missatge que traslladen les organitzacions professional agràries de la Comunitat Valenciana –l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), ASAJA Alacant-Joves Agricultors, La VA UNIR de Llauradors i Ramaders i la Unió de Xicotets Agricultors i Ramaders del País Valencià (UPA-PV)– a les administracions un any després de convocar la tractorada-manifestació agrària més multitudinària de València en el que portem de segle XXI, la qual va col·lapsar les entrades i el centre de la ciutat amb més de 20.000 persones i 1.000 tractors.

Les associacions clamen de manera especialment dura contra el Govern central i el ministre Luis Planas en particular perquè en aquests dotze mesos no ha aplicat solucions eficaces a la crisi de rendibilitat dels agricultors i ramaders. La reforma de la Llei de la Cadena Alimentària, enaltida per Planas com la mesura estrela de l’executiu central en resposta a la pressió del camp, està tenint una nul·la incidència sobre els preus en origen i els abusos comercials. Per això, el sector urgeix al ministre a complir la seua promesa inicial i establir d’una vegada per sempre, a través del propi Ministeri o d’un altre organisme públic, els costos efectius de producció en cada producció agropecuària i per a cada baula que intervé en la cadena de valor, encara que siga mitjançant una forqueta dins de la qual s’incloga la majoria de les explotacions.

Els principals representants dels agricultors en la Comunitat Valenciana també coincideixen a reclamar al Govern una reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC) 2023-2027 que acabe amb la sistemàtica discriminació a l’agricultura mediterrània i especialment a l’agricultura valenciana. En concret, sol·liciten a Planas que obeïsca les directrius de Brussel·les de tal manera que contemple adequadament en les ajudes directes a totes les fruites i hortalisses, fins ara excloses en la seua majoria d’aquestes subvencions a Espanya. Així mateix, li demana que mantinga un règim de xicotets agricultors simplificat i que no claudique davant les coaccions d’altres comunitats autònomes per a traure’s de la mànega diversos mecanismes, com la definició de superfície elegible, mitjançant els quals, en última instància, continuaria deixant sense suports a molts productors valencians.

Respecte a la Generalitat Valenciana, les organitzacions agràries valoren la posada en marxa de diferents taules de negociació a fi de consensuar i avançar en temes fonamentals com la pròpia PAC, la Llei d’Estructures Agràries, les assegurances agràries, la investigació, la lluita contra plagues i malalties, els danys de fauna salvatge, etc. No obstant això, el sector sol·licita a la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, que accelere el calendari de reunions i que traduïsca ràpidament el diàleg en mesures concretes i dotades amb suficients recursos.

En matèria comunitària, el sector exigeix que la Unió Europea tinga en compte i consensue amb els productors el Pacte Verd i les estratègies ambientals com De la Granja a la Mesa. Sobre aquest tema, rebutja la sistemàtica signatura d’acords comercials amb països tercers sense tindre en compte l’estudi previ de repercussió sobre el camp europeu, la reciprocitat en matèries tan sensibles com l’ús de productes fitosanitaris, la competència deslleial, el solapament amb la producció europea, l’entrada continuada de plagues i malalties o l’impacte ambiental que genera el transport des de milers de quilòmetres.

Els responsables de les organitzacions agràries recorden que fa un any tota Espanya estava immersa en una ona sense precedents de protestes que denunciaven la demagògia de les polítiques buides que havien conduït al camp a una situació límit. Sota el lema “N’hi ha prou d’enganyar els agricultors i ramaders”, la tractorada-manifestació celebrada el 14 de febrer a València va constituir un dels punts culminants d’aquesta campanya reivindicativa. La irrupció de la pandèmia del Covid-19 va obligar a aparcar aquestes protestes, però el sector agrari segueix unit i augura futures mobilitzacions mentre les seues demandes continuen pendents i mentre no perceben preus justos.