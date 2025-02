El sector agroalimentari, el que més contribueix a la balança comercial exterior de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana ha estat la tercera comunitat autònoma en el rànquing d’exportació de productes agroalimentaris, per darrere d’Andalusia i Catalunya.

El conseller ha afirmat que la Comunitat Valenciana “és una potència agroalimentària de referència a nivell tant nacional com internacional i que, per a enfortir el seu lideratge en el sector, resulta imprescindible diversificar els seus mercats i potenciar la seva presència en l’exterior”.

En 2024, les exportacions agroalimentàries de la Comunitat Valenciana van créixer significativament. Les fruites van liderar amb un valor de 42,7% del total, augmentant un 8% respecte a 2023. Les hortalisses van aconseguir 12,9% del total, amb un creixement del 1,8%. Els productes transformats van sumar 29,4% del total, amb un increment del 9,8% en comparació amb l’any anterior.