El sector arrosser inicia un diàleg amb la conselleria d’Agricultura per a buscar solucions que concilien la viabilitat del cultiu amb la preservació ambiental

Les principals organitzacions professionals agràries de la Comunitat Valenciana –l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i La VA UNIR de Llauradors i Ramaders–, al costat de Cooperatives Agro-Alimentàries de la Comunitat Valenciana, han iniciat hui amb la Conselleria d’Agricultura “un diàleg positiu, constructiu i amb voluntat d’aconseguir acords consensuats que compatibilitzen la viabilitat present i futura del cultiu de l’arròs amb la preservació mediambiental, sobretot del parc natural de l’Albufera”.

Arran de la multitudinària tractorada-concentració amb la qual el sector arrosser va col·lapsar el passat 30 de març la ciutat de València, el col·lectiu ha aconseguit obrir una línia de negociacions amb el departament agrari de la Generalitat Valenciana que encapçala Mireia Mollà. Tant és així que durant una reunió mantinguda hui amb la secretària autonòmica de Medi Ambient, Paula *Tuzón, el secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes, i el director general d’Agricultura, Antonio Quintana, els màxims representants de AVA-ASAJA i LA VA UNIR, Cristóbal Aguado i Carles Peris respectivament, han detectat “una plena disposició per part del Consell a escoltar les nostres reivindicacions i trobar solucions raonables, eficaces i sostenibles en tots aquells assumptes que ens preocupen, sent conscients de la complexitat que això comporta en referir-nos a un cultiu que es troba dins d’un espai natural protegit i que exerceix un paper tan fonamental en la seua conservació”.

El sector arrosser valora el compromís dels responsables de la conselleria d’Agricultura de prorrogar les ajudes agroambientals del cultiu de l’arròs per a l’exercici 2022, dins del Programa de Desenvolupament Rural (*PDR) de la Comunitat Valenciana. Els arrossers afirmen que aquestes ajudes resulten imprescindibles, perquè sense elles la rendibilitat s’haguera vist seriosament amenaçada perquè els actuals preus en origen no permeten cobrir per si sols tots els costos de producció.

El col·lectiu també ha aconseguit que la conselleria, tant la branca agrària com la més enfocada a aspectes mediambientals, tinga en compte la posició dels productors a l’hora de traçar la futura gestió de la palla de l’arròs. L’objectiu comú consisteix a consensuar unes mesures eficaces i adaptades a les canviants condicions climàtiques de cada campanya per a garantir un òptim maneig dels arrossars, minimitzar l’impacte social i evitar la degradació ambiental al parc com l’aparició d’aigües negres i la consegüent mortaldat de peixos que es va tornar a produir l’any passat.

Finalment, els responsables de la conselleria d’Agricultura han mostrat una gran receptivitat cap a les demandes del sector arrosser encaminades a aconseguir una dotació de recursos hídrics en suficient quantitat i màxima qualitat per al parc natural de l’Albufera. En concret, coincideixen en la necessitat d’impulsar infraestructures i de millorar la recirculació de les aigües a fi d’obtindre un major nivell d’oxigenació.