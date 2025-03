El sector cítric valora positivament la pròrroga de tres anys dels controls fitosanitaris sobre els cítrics

El sector cítric valencià ha acollit amb satisfacció la decisió de la Comissió Europea de prorrogar tres anys més els controles fitosanitaris sobre els cítrics procedents de països tercers com Sud-àfrica, Argentina, Brasil, Uruguai i Zimbabwe, entre altres.

Aquesta mesura, que s’estendrà fins al 31 de març de 2028, té com a objectiu prevenir l’entrada i propagació de la malaltia de la taca negra (Phyllostica citricarpa), una plaga de quarantena que podria afectar greument la citricultura europea.

La decisió respon a les demanades presentades per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), que en representació de ASAJA Nacional havia sol·licitat a les autoritats comunitàries mantenir aquestes mesures de control per protegir la seguretat fitosanitària del sector.

El passat mes de novembre, dirigents d’AVA-ASAJA i representants de ASAJA Brussel·les van lliurar personalment aquestes peticions al comissari d’Agricultura, Christophe Hansen, i a les Direccions Generals d’Agricultura, Comerç Internacional, Salut Pública i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea, entre altres organismes.

El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha valorat positivament aquesta mesura, afirmant que està en línia amb les reivindicacions del sector cítric. “Aquesta decisió comunitària respon a les necessitats reals del sector cítric valencià, espanyol i europeu per garantir la seua seguretat fitosanitària.

Cal mantenir les mesures de prevenció, sempre recolzades per la ciència, mentre els països tercers no redueixen el risc d’introduir plagues i malalties que no estan presents a Europa”, ha indicat Aguado.

Aguado també ha expressat la seua satisfacció per aquest pas, que va en la direcció sol·licitada tant a Madrid com a Brussel·les per defensar les mesures fitosanitàries davant de la taca negra i la falsa polilla (Thaumatotibia leucotetra), que ha estat denunciada per Sud-àfrica davant l’Organització Mundial del Comerç (OMC). En aquest sentit, el president d’AVA-ASAJA ha destacat que tant el govern espanyol com la Comissió Europea s’han compromès a defensar els interessos del sector cítric als panells oberts a l’OMC.

A més, a instàncies d’AVA-ASAJA, el COPA-COGECA ha sol·licitat a la Comissió Europea que es restableixi en la seua normativa un límit màxim de deteccions de malalties o plagues, a partir del qual, segons el risc que considere inassumible l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), s’han de tancar les fronteres a les importacions d’un país tercer.

Aquesta pròrroga dels controls a la taca negra representa un important suport al sector cítric europeu i una defensa activa de les mesures fitosanitàries que protegeixen la salut dels cultius a Europa.