El sector citrícola d’Espanya, Itàlia, França i Portugal acorda demanar una investigació davant la imminent revisió de l’acord comercial amb Sud-àfrica

AVA-ASAJA adverteix que l’augment del 30% de les importacions sud-africanes ja està desplaçant del mercat comunitari les varietats primerenques espanyoles

Els principals representants del sector citrícola d’Espanya, Itàlia, França i Portugal han consensuat, durant el Grup de Contacte de Cítrics celebrat hui de manera telemàtica, una posició comuna per a sol·licitar als respectius Ministeris d’Agricultura dels citats Estats membre que defensen en el si de la Comissió Europea i el Parlament Europeu la posada en marxa d’una investigació exhaustiva i objectiva davant la revisió de l’acord comercial subscrit amb Sud-àfrica que tindrà lloc el mes vinent d’octubre, coincidint amb els cinc anys de la seua entrada en vigor.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), que ha participat com a membre de ASAJA, ha defensat la necessitat d’escometre aquesta investigació comunitària després de traslladar a aquest fòrum citrícola el seu estudi sobre l’impacte de l’esmentat tractat. AVA-ASAJA adverteix que les importacions de cítrics sud-africans a la UE s’han incrementat un 30% respecte de la mitjana de les cinc últimes campanyes. En taronges, aconsegueixen el 50% del milió de tones extracomunitàries i en xicotets cítrics, durant 2020 van superar les 180.000 tones (36% del total importat). Així mateix, el potencial productiu de Sud-àfrica està tenint un creixement exponencial: durant el període 2012-17 va plantar més de 10 milions de plantes de varietats tardanes de xicotets cítrics i més de 4 milions de plantes de taronges tardanes.

Des de AVA-ASAJA consideren que la Comissió i el Parlament Europeus tenen molts arguments per a iniciar una investigació i establir mesures correctores a fi de garantir que aquest acord comercial, com hauria d’ocórrer en tots els signats amb països tercers, es limita a complementar la producció europea i no a substituir-la, complint en tot moment una reciprocitat en matèria fitosanitària, laboral, social i mediambiental que evite la competència deslleial i l’entrada de plagues i malalties que poden posar en perill els cultius.