El sector considera que de moment les pluges estan sent beneficioses per al camp valencià

El temporal de pluges dels últims dies en la Comunitat Valenciana està sent molt beneficiós en general i de moment per a tots els cultius i la ramaderia extensiva de la Comunitat Valenciana, segons la Unió Llauradora i Ramadera i AVA-Asaja.

Les dos organtizacions senyalen que són molt positives per als cultius llenyosos de secà com l’olivar, vinya o fruita seca que han patit els efectes de la sequera en els últims anys o per als cereals que estan en fase de germinació.

De moment, les precipitacions tampoc perjudiquen en excés als cultius de regadiu, que per la part positiva suposen un engreixament del calibre. Les pluges suposen a més un estalvi dels regs amb l’energia elèctrica a l’alça i la recàrrega de les reserves hídriques, sobre tot després del periode de sequera que patix la Comunitat Valenciana.