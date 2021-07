El sector de les Arts Escèniques aposta per una nova seu per a l’Escalante

Connect on Linked in

Una nova seu per a l’Escalante, idea aprobada pel sector de les Arts

La construcció d’una nova seu moderna i estable per al Teatre Escalante en el solar que la Diputació de València té al carrer Vicente Tomàs i Martí, al costat de l’Avinguda Corts Valencianes, és l’opció preferida per la majoria del sector de les Arts Escèniques, al qual la corporació ha volgut fer partícip del procés per a decidir si es recupera l’antic teatre o es dota al projecte teatral d’una nova ubicació en algun dels espais de titularitat provincial

Esta és la principal conclusió de la segona trobada entre el president de la Diputació, Toni Gaspar, la diputada de Teatres, Glòria Tello, i el diputat de Patrimoni, Andreu Salom, amb els representants d’una desena d’associacions d’actors, empreses de circ i teatre, escriptors, gestors culturals i distribuïdors, entre altres

Sis d’estos deu col·lectius prioritzen la construcció d’un “nou espai amb totes les facilitats per a adaptar-se a les necessitats de l’Escalante, amb instal·lacions i equipament moderns i una execució més àgil en un terreny propietat de la Diputació”

En el que coincidixen totes les associacions a les quals la Diputació ha volgut escoltar e implicar en este full de ruta per a dotar d’una seu estable a l’Escalante és en l’agraïment als responsables provincials “per fer política tractant de buscar la col·laboració del sector professional”

El president Gaspar ha agraït la implicació del sector i ha explicat que la Diputació “valorarà totes les propostes i prendrà una decisió”, com a pas previ a la creació d’una “comissió tècnica en la qual també es farà partícips als professionals del sector, tal com ens l’han demanat”. Gaspar ha afegit que la decisió definitiva “s’anunciarà en breu”

Per part seua, la diputada de Teatres, Glòria Tello, ha mostrat la seua satisfacció per la participació de tots els col·lectius i ha destacat el sentir majoritari, compartit per la corporació, que “el projecte ha d’estar per damunt del recinte”

Tello assegura que la Diputació continuarà treballant, de la mà dels professionals de les arts escèniques, per a dotar com més prompte millor a l’Escalante d’una seu definitiva que reforce la continuïtat d’un projecte teatral pel qual esta institució sempre ha apostat